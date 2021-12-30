Xiaomi'den Yeni Bir Katlanabilir Telefon Patenti: Bu Sefer Kalem de Var!

Akıllı telefon üreten şirketler, teknolojide yaşanan yeni gelişmelerle, daha iyi ve daha kullanılabilir katlanır telefonlar geliştirmeye başladı. Görünüşe göre Xiaomi de bunlardan biri ve yeni nesil katlanır telefon serisi Mix Fold 2 ile, kalem desteği vermeye hazırlanıyor
Xiaomi, USPTO'ya (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi) katlanabilir telefonlarıyla ilgili bir patent başvurusunda bulundu. Buna göre katlama mekanizması ve menteşe tasarımı Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benziyor. Eskizler ayrıca telefonun yan tarafına manyetik olarak takılmış gibi görünen bir kalemi de ortaya koyuyor.
Telefonun sağ tarafında güç ve ses düğmeleri bulunurken, sol tarafta ekran kalemi için alana yer veriliyor. Patent, katlanır telefonun teknik özelliklerini değil, yalnızca tasarımıyla ilgili ayrıntıları ortaya koyuyor.
Bahsedilen katlanır telefon, Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı tek telefon değil. İddialara göre Çinli şirket, Galaxy Z Flip serisine benzer başka bir katlanır akıllı telefon üzerinde de çalışıyor. Z Flip'e benzer şekilde, çevirerek açtıktan sonra dışarıda küçük bir ekran ve içeride tam ekran olması bekleniyor.
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