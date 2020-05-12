LG'den "döner ekranlı" bir cep telefonu mu geliyor? Fiyatı ne kadar?

LG'nin iki ekranlı yeni bir telefon üreteceği açıklandı. Korean Herald sitesinin haberine göre, telefonun üstteki ekranı yana dönüyor ve altındaki ekran açığa çıkıyor. ETNews tarafından da haberleştirilen ve kod adının "Wing" (kanat) olduğu açıklanan bu yenilikçi telefonun ana ekranı 6,8 inç olacak, altında ise 4 inçlik bir kare ekran yer alacak. Bu yılın sonunda piyasada olacağı ve yeni Velvet modelinden biraz daha pahalı olacağı da alınan bilgiler arasında.
Wing, LG'nin ilk dönen ekranlı telefonu olmayacak. Yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen LB1500 ve LU1400 serisi telefonlarda da bu form faktörü kullanılmıştı. Dönen ekranlarına ek olarak bu telefonların en ilginç özelliği TV yayınlarını da alabilmeleriydi. Ekranları dokunmatik değildi ve ekran yana döndüğünde altından yeni bir ekran değil, bir T9 klavye çıkıyordu.
İkinci ekran ne için kullanılacak?
ETNews'in haberine göre Wing'in ikinci ekranı çoklu çalışma için kullanılacak. Örneğin birinci ekranda bir fotoğraf görüntülerken, ikinci ekranda fotoğrafı düzenleme seçeneklerini kullanabileceksiniz. LG'nin şu anda piyasada olan G8X ve V60 gibi modellerinden farklı olan bir çalışma biçimi, zira bu telefonlarda ikinci ekranda tamamen farklı ikinci bir uygulama kullanılabiliyor.
Özellikleri ve fiyatı
LG'nin bu yeni telefonunun döner ekranına ek olarak 5G desteğine sahip olacağı, Snapdragon 7-serisi işlemci kullanacağı ve ana kamerası 64 megapiksel olan üçlü bir kamera sistemi kullanacağı belirtiliyor. İddialara göre Wing, bu yılın ikinci yarısı piyasaya sürülecek ve fiyatı yaklaşık 1 milyon won (817 dolar) olacak.
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