LG G7 ThinQ elimizde! İşte LG G7'nin özellikleri!

LG G7 ThinQ'in Türkiye'de de satışlarına başlandı. Yapılan tanıtımda hızlıca değerlendirme şansı da bulduk. İşte LG G7 ThinQ özellikleri ve fiyatı!

19 Temmuz 2018 14:12