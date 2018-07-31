LG G7 ThinQ İnceleme

LG'nin merak edilen amiral gemisi G7 ThinQ'i A'dan Z'ye inceledik! İşte test raporumuz.

Oynat LG G7 ThinQ Video inceleme LG G7 ThinQ tüm detaylarıyla, A'dan Z'ye kapsamlı şekilde testte. İşte LG G7 ThinQ incelememiz!

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