LG G7 ThinQ İnceleme
LG'nin merak edilen amiral gemisi G7 ThinQ'i A'dan Z'ye inceledik! İşte test raporumuz.
Evet, önce ön incelemesini yaptık, ardından kutusunu açtık ve şimdi de detaylı inceleme notlarımızı paylaşacağımız LG G7 ThinQ incelemesine geldi sıra. G serisi, bugüne kadar LG'nin en iyi serisi oldu, ancak Güney Koreli şirket bununla da kalmayıp V serisini de oyuna dahil etti. V serisini Samsung'un Note serisi ile yarıştıran LG, elimizdeki LG G7 ile ise Galaxy S9, Huawei P20, HTC U12+ ve diğer amirallerin arasına katılıyor.
Bugüne kadar özellikle parlak ekranıyla dikkat çeken G serisi, elimizdeki G7 ThinQ modeliyle selef model LG G6'ya göre elbette farklar getiriyor. Ancak ekran noktasında değil, bunu hemen söyleyeyim. Ekranı biraz büyüttü, evet; çözünürlüğü arttırdı, tabii ve ekran – gövde oranı ile ekran en- boy oranında da birtakım revizyona gitti. Ancak buna karşın yeni amiral da selefi gibi IPS LCD panel kullanıyor. İncelememiz boyunca G7'nin diğer akıllı telefonlarla farklarından bahsedeceğiz zaten ancak hemen baştan söyleyecek olursam, rakipleri Galaxy S9 ve Huawei P20'ler OLED panel kullanıyorken ve hatta Apple da iPhone X ile OLED'e geçmişken, G7, IPS LCD kullanmaya devam ediyor. Bu dikkate değer bir fark. Bunun ne gibi sonucu oluyor; buna ekran adımında bakacağız.
LG G7 vs LG G6
Peki, LG G7, LG G6'ya göre ne gibi dikkat çeken farklar sunuyor? Öncelikle yeni modelde Android 8.1 Oreo işletim sistemi hazır geliyor. Ekran daha büyük, 6.1 inç boyutunda. Ayrıca çözünürlük de artmış durumda; 1440x3120 piksellik bir ekran yer alıyor. LG G6'ya göre çerçeveleri de incelten ve pek çok amiral gemisi model gibi çentikli bir ekranı benimseyen LG G7 ThinQ, 19.5:9 görüntü oranı sunan bir ekranın sahibi. Aslına bakarsanız LG G6'nın da ekran en – boy oranı iyiydi, 18:9 görüntü oranı sunan modellerdendi.
Ekranı bir kenara bırakacak olursak, LG G7 işlemci noktasında elbette G6'ya kıyasla yenileniyor. Snapdragon 845 işlemci ile gelen G7 ThinQ, RAM konusunda ise değişiklik yapmıyor ve 4 GB RAM ile geliyor.
Hazır değinmişken, LG G7 ThinQ'nun ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modelinin de olduğunu, fakat ülkemizde bu modelin satışa çıkmadığını da belirtelim.
LG G7 ThinQ, kamera konusunda da G6'nın çift kamerasını yenileyerek ve dönemin popüler akımı yapay zekayı da işin içine dahil ederek oyuna devam ediyor. Zaten G7'ye gelen ThinQ eki de buradan geliyor. Peki, LG G7 ThinQ tüm hatlarıyla neler sunuyor? Şimdi başa sarıp G7'nin tasarımıyla söze başlayalım.
LG G7 ThinQ tasarımı nasıl?
LG G7 ThinQ, açıkçası tasarımıyla çok kibar görünen bir model olmuş. Kıvrımlı arka kenarları dar – uzun gövdesi ve özellikle dikkat çekici ölçüde hafif tasarımıyla beğendim. 71 mm'lik eniyle Galaxy S9 Plus, Hauwei P20 Pro ve HTC U12+'tan daha dar bir gövdeye sahip olan telefon, ayrıca 162 gram ağırlığıyla da hepsinden -iPhone X de dahil- daha hafif olmayı başarıyor. Böylece elde iyi bir dengede durduğunu ve 6.1 inçlik ekranına rağmen tek elle kolay kullanılabildiğini söyleyebilirim.
Cihazın arka yüzey tasarımı da biçim itibariyle her ne kadar HTC U12+'ın arka yüzeyinde kullandığı sıvı yüzey tasarımını bana hatırlarsa da, arka yüzeyde böyle bir malzeme kullanılmamış. Ancak sade görüntüsü oldukça hoş. Bu arada telefonun arkası cam malzemeye sahip ve tıpkı ekran gibi arka yüzey de Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu arada telefonun çerçeveleri ise alüminyum malzemeden oluşuyor.
Bu noktada önemli bir detay: LG G7 ThinQ suya karşı korumalı bir akıllı telefon oluyor. Tıpkı selefi gibi IP68 sertifikasına sahip olan telefon, böylece 1.5 metreye kadar suya karşı 30 dakika süre boyunca koruma gösterebiliyor.
LG G7 ThinQ, elimde platinyum gri renkli modeliyle bulunuyor. Ancak telefonun ayrıca Aurora siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri de bulunuyor.
G7 ThinQ'nun çevresine bakarsak, üst kenarda microUSB ve SIM kart çekmecesini, alt kısımda da kulaklık, USB-C portu ile hoparlör mazgalını görebiliyoruz. Güç tuşunu sağ tarafta bulunduran telefon, sol kenarda ise ses butonları ile Google Asistan tuşuna yer veriyor. Samsung Galaxy S9'dan Bixby tuşuna benzeyen bu tuşa basarak direkt olarak Google Asistan'a erişebiliyorsunuz. Eğer bunu kullanmak istemezseniz, Ayarlar'dan kapatmanız mümkün.
LG G7 ThinQ ekran performansı
LG G7 ThinQ da ekranıyla oldukça etkileyici bir model oluyor ve böylece G serisinin geleneğini bozmuyor. LG'nin Süper Parlak olarak isimlendirdiği bu ekran, gerçekten de fazlasıyla parlak görünüyor. Bundan özellikle dış kullanım koşullarında fazlasıyla faydalanıyorsunuz.
Ekranın teknik verilerine gelirsem, 6.1 inç boyutundaki bu ekranın tıpkı G6 gibi 564 ppi piksel yoğunluğuna sahip olduğunu ve 1440x3120 piksel çözünürlük sunduğunu söyleyebilirim. 19.5:9 görüntü oranı sunan ekranın gövdeye olan oranı ise yüzde 82.6 seviyesinde.
LG G7 ile ortam ışığı olmadan sağlanan parlaklık oranı 452 kandela civarındayken, parlak güneş ışığında LG G7'yi Galaxy S9 Plus ile yan yana koyduğumda G7'nin daha parlak göründüğünü de söyleyeyim. Ha, renk doygunluğu konusunda da S9 Plus AMOLED panelin avantajını kullanıyor, o ayrı.
Son olarak tekrar LG'nin Süper Parlak olarak isimlendirdiği özelliğe de değineyim tabii: LG G7 ThinQ'nun ekranını 1000 nite varan parlaklığa kavuşturabiliyorsunuz. Bunun için ekran parlaklığını ayarladığınız bardaki ikona bir kez daha tıklamanız yeterli. Böylece ekran parlaklığını ekstra arttırabiliyorsunuz.
LG G7 ThinQ işletim sistemi detayları
LG G7 ThinQ'nun ekranı yüksek çözünürlüklü ancak bunu istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar altından çok sayıda değişikliği yapmanız mümkün. Ekran çözünürlüğünü 3 farklı şekilde yeniden düzenleyebiliyor, ana ekranda kaç uygulamanın yan yana veya alt alta sıralanacağını belirleyebiliyorsunuz. Elbette, bunlara çentiği gizlemek de dahil. Telefonun üst tarafındaki çentik alanını dilediğiniz gibi gizlemeniz mümkün. Hatta çentik alanını kapatmayıp özel renklerle şekillendirebilir, köşelerinin biçimini değiştirebilirsiniz. LG, bu anlamda çentik için gelişmiş ayarlar sunmuş diyebiliriz. Yine arayüze ilişkin olarak telefonda alttaki navigasyon alanının rengini değiştirebileceğinizi de söyleyeyim.
LG G7 ThinQ, Android Oreo işletim sistemini kullanıyor ve LG tarafından gelen bilgiye göre güncellemeler düzenli olarak bu telefon için yayınlanmaya devam edecek.
Telefonda tabii ki Always On Display de geleneği bozmuyor ve G7 ThinQ'da da bulunmaya devam ediyor. Yine bunu da çeşitli şekillerde özelleştirmeniz mümkün. Ekran detaylarına ilişkin son olarak Konfor Görünümü olarak geçen menüden, ekranın daha yumuşak renkte görünmesini sağlayabileceğinizi de söyleyelim. Bununla telefonun ekranı gece daha rahat görünüyor.
İşletim sistemi konusunda ses noktasına da değinmek lazım. Zira ses ayarlarında geniş seçenek bulunuyor. G7 ThinQ'ya bağlayacağınız harici cihazlara 32- bit Hi-Fi Quad DAC ve DTS:X 3D Surround desteğini böylece sağlayabiliyorsunuz. Eğer bir odyofil iseniz, farkı göreceksiniz. Ayrıca geniş bir ekolayzır ayarı da yine burada sizlere sunuluyor.
İşletim sisteminde güvenlik adımında ise elbette parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliğinden bahsetmek gerekiyor. Telefonun arkasında bulunan parmak izi sensörü gayet akıcı çalışıyor ve bu arada yeri de iyi tutulmuş. Kameranın altında olsa da arada boşluk bırakılmış olması, Galaxy S9'ların aksine parmağınızla kamerayı kirletme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Telefonun yüz tanıma fonksiyonu ise, oldukça hızlı. Hız konusunda Huawei P20 ile yarışan LG G7 ThinQ, bu noktada da S9 Plus'ı geçiyor.
LG G7 ThinQ kamera performansı nasıl?
LG G7 ThinQ, etkileyici kamera özelliklerine sahip bir akıllı telefon oluyor. Kamera özelliklerini AI, yani yapay zeka ile birleştiren telefon, böylece son dönemde karşılaştığımız bu özellikli akıllı telefonlar gibi farklı çekim senaryolarında size tavsiyelerde bulunabiliyor. Bu şekilde 19 farklı çekim modu sunan G7, kişi, hayvan, yiyecek, içecek vb. gibi kadrajdaki objeye göre çekim yapabiliyor. Öte yandan kamerayı bir yere doğrulttuğunuzda zaten bir sürü tahminde bulunduğunu görebiliyorsunuz.
LG G7 ThinQ'nun kameralarının teknik altyapısına baktığımızda, kullanılan çift arka kameranın 16 MP olduğunu görüyoruz. Ana kamera OIS, faz algılamalı, lazer otofokuslu ve f/1.6 diyaframlı olarak sunuluyor. 30 mm lense sahip olan bu kameranın altındaki ise, daha geniş açılı fotoğraflar için 16mm lense sahip. Yine bu kamerada da f/1.9 diyafram sunulduğunu söyleyeyim.
Çift Sony IMX 351 kamera sensörünü kullanan telefon, arkada pek çok rakibinin aksine tek LED flaş bulunduruyor. G7 ThinQ'nun ön kamerası ise 8 MP 26mm lense sahip. Video noktasında da arka kamerasıyla 4K video kaydı yapabilen G7, 720p'de 240 kare ağır çekim imkanı tanıyor. Elbette HDR çekim olayı da mevcut. Ön kamerayla ise 60 kare Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz.
Şimdi telefonun kamera yazılım özelliklerine gelelim ve nasıl bir kullanım sunuyor buna değinelim. Öncelikle gayet pratik bir arayüzün burada sunulduğunu söyleyeyim. LG kullanışlı özellikler getirmiş. Bunlardan biri Süper Parlak Kamera oluyor. Ayarlar menüsünde göreceğiniz Süper Parlak Kamera'yı ister manüel, ister otomatik olarak aktifleştirebiliyorsunuz. Bu modu, tamamen karanlık ortamlarda fotoğraf çekmek istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Böylece karanlıkta daha parlak fotoğraf alabilmeniz mümkün. Ancak bu modda yapılan çekimlerde telefonun gren konusuyla pek başa çıkabildiğini söyleyemeyeceğim.
Yine Ayarlar menüsünden HDR, canlı fotoğraf ve daha pek çok seçeneği ayarlayabiliyorsunuz. Altta ise pratik erişim kısayolları hazırlanmış olması sevindirici. Burada tam görüş modu, fotoğraf ve video çözünürlüğünü hızlıca ayarlayabiliyorsunuz.
G7 ThinQ, elbette çok sayıda moda da yer veriyor. Bunlar arasında manüel, yiyecek, ağır çekim, hızlı atlama ve panorama gibi seçeneklerin yanında bir de Cine Video yer alıyor ki, bu video çekimlerinize sinematik dokunuşlarda bulunmanıza olanak tanıyor. Bu modda video çekerken, kenarda çıkan Point Zoom ikonuna tıkladığınızda beliren bar üzerinden sinematik zum yapabiliyorsunuz. Sık video çekenler için kullanışlı bir özellik olmuş.
G7 ThinQ ile elbette portre modunda fotoğraflar çekmek mümkün. Yine onun yanında AI Cam'i de isteğe bağlı olarak aktifleştirebiliyorsunuz. Sol yanda ise Google Lens'i görüyoruz. Bunu kullanarak da kamerayı doğrulttuğunuz nesneyi hızlıca Google'da arayabilirsiniz. Bu özellik, şimdilik değil belki fakat ileride daha işlevsel olacak.
Peki, G7 ThinQ'nun kamera performansını nasıl bulduk? Açıkçası piyasada muadil çok sayıda güçlü kameraya sahip akıllı telefon yer alıyor. G7 ThinQ da yaptığı çekimlerle onların arasına rahatlıkla giriyor. Gün içinde yaptığınız çekimlerde çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Özellikle manzara fotoğrafları pek bir keyifli. Hatta bazı noktalarda yağlı boya tablo misali fotoğraflar çekebiliyor G7 ThinQ.
Telefonun düşük ışık performansı ise kendine göre başarılı olabilir belki fakat diğer amiraller kadar etkileyici durmuyor açıkçası. Ayrıca ön kameranın video kayıt noktasında da yine ışık oranı düştükçe grenler oluştuğunu söyleyeyim.
LG G7 ThinQ ile yaptığımız fotoğraf çekimlerini hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
LG G7 ThinQ teknik özellikler ve performansı
Şimdi gelelim LG G7 ThinQ'nun teknik kadrosuna ve sunduğu performansa. Telefon zaten amiral statüsünde ve dolayısı ile yüksek beklentiyi karşılıyor; hemen bunu baştan söyleyebiliriz. Zira kalbinde Snapdragon 845 işlemci yer alıyor.
4 adet 2.8 GHz frekanslı Kyro 385 Gold ve 4 adet 1.7 GHz frekanslı Kyro 385 Silver çekirdeklerinden güç alan telefon, elimde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla duruyor. Telefonun hafızasını 512 GB'a kadar microSD kart yoluyla arttırabiliyorsunuz.
3000 mAh kapasitesinde batarya ile gelen G7, hızlı şarj desteği ile kablosuz şarj desteği gösteriyor. Ayrıca telefonda elbette aptX HD, Bluetooth 5.0 ile 802.11ac Wi-Fi desteğinin olduğunu ve yine LTE noktasında Cat16 seviyesinde bulunduğunu söyleyelim.
Tüm bu bileşenler neticesinde gayet memnun edici bir performans üreten G7 ThinQ, kağıt üzerinde sentetik testlerden de başarılı sonuçlar alıyor. Bunlardan da bahsedecek olursam, telefonun AnTuTu Benchmark'ta 231213 puan topladığını ve bununla şu an en güçlü 3 Android telefondan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
GeekBench'e geldiğimizde ise, G7'nin tek çekirdekte 1915 puan, çoklu çekirdekte 8257 puan aldığını görüyoruz. Bu puanlarla A11 Bionic ve Exynos 9810 işlemcilerinin arkasına konumlanan Snapdragon 845, burada HTC U12+ ve G7 ThinQ ile birlikte sıralamada 4 ve 5'incilik koltuğuna oturuyor.
LG G7 ThinQ ile aldığımız test sonuçlarını hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.
G7 ThinQ 1 günü çıkartıyor mu?
Gelelim şimdi LG G7 ThinQ'nun batarya performansına. Telefonun bataryasının 3000 mAh kapasitede olduğunu söylemiştik. Bununla LG V30'dan daha dar bir kapasite sunan G7, azaltılmış alana karşı günü çıkartabileceğiniz bir telefon oluyor. Elbette bu normal kullanım senaryosunda böyle.
Laboratuvar testlerinde tam şarjla 90 dakikalık Full HD videoyu tam ekran parlaklığında oynattığımızda, yüzde 16'lık bir kayıp yaşadık. Bu sonuç, 3500 mAh'li S9 Plus'ta yüzde 13 şeklinde karşımıza çıkmıştı. Diğer amirallerin de aynı testte neler aldığını sıralayacak olursam; Huawei P20 yüzde 30 kayıp, HTC U12+ yüzde 23 kayıp, Galaxy S9 yüzde 17 kayıp, iPhone X yüzde 10 kayıp, P20 Pro ise yalnızca yüzde 5 kayıp yaşamıştı. Bu anlamda yüzde 16'lık bir sonuç, G7 için iyi olarak kabul edilebilir diyebilirim. Zira bu skorla S9, U12+ ve P20'den iyi durumda.
Çevrimiçi çalışma testine geldiğimizde ise G7 ThinQ'nun 10 saat 32 dakikayı bulduğunu gördük. Bu skorla P20'nin 10 saat 7 dakikalık sonucuna yakında seyreden G7, HTC U12+'ın aynı testten aldığı 7 saat 38 dakikadan daha iyi sonuç üretmeyi başardı. Burada da Galaxy S9+ 9 saat 33 dakika, P20 Pro ise 11 saat 8 dakika gibi sonuçlar almıştı. Bu sonuçları da yine ilgili incelemelerimizde görebilirsiniz.
Peki, LG G7 ThinQ ne kadar sürede şarj oluyor. Öncelikle G7 her ne kadar QuickCharge 4.0 teknolojisini benimsese de, kutu içeriğinden çıkan şarj aletinin QuickCharge 3.0 desteği gösterdiğini söyleyelim. Bununla telefonu şarj ettiğinizde 2 saat 15 dakikada tam kapasitede telefonu dolduruyorsunuz. Yine telefonun 15 dakikada yüzde 12'si, 30 dakikada ise yüzde 37'si dolabiliyor. Bunu da hızlıca diğer amirallerle kıyaslarsak, incelediğimiz Huawei P20, 2 saat 1 dakikada, P20 Pro 2 saat 6 dakikada, HTC U12+ ise 3 saat 17 dakikada tam kapasite şarj olmuştu.
Bu noktada P20 ve HTC U12+'ta kablosuz şarj desteği yokken, G7 ThinQ'da olduğunun da altını çizmekte fayda var. Her ne kadar çok hızlı şarj etmese de, bu özelliğin de bulunduğunu bilmek güzel.
Sonuç
Yine her amiral gemisi akıllı telefonda olduğu gibi uzunca bir incelemenin sonuna geldik. LG G7 ThinQ ile hemen hemen her merak edilen noktayla ilgili detayı verdiğimi düşünüyorum. Şimdi bir sonuç olarak değerlendirecek olursam, incelemede bahsetmeyip, sona sakladığım hoparlörle başlamak istiyorum.
Açıkçası G7 ThinQ'da yer alan tek hoparlörle karşılaştığımda, bunu üzücü bulmuştum. Fakat LG buna Boombox özelliği getirmiş. O da şu ki, telefon kendi iç alanını bir rezonans odası olarak kullanıyor ve bu sayede bası yükselterek daha kaliteli ve özellikle çok yüksek sesli bir hoparlör deneyimine dönüştürüyor. Açıkçası bu etkileyici bir performans olmuş. Bu noktada telefonu Galaxy S9 Plus'la yan yana koyduğumda, hemen hemen eşdeğer performans aldığımı söyleyebilirim. Ancak ses çıkış gücü noktasında G7 daha güçlü duruyor. Bir diğer tek hoparlörlü model olan P20 ise, onun yanında bariz biçimde sönük kalıyor diyeyim.
Buna da bir açıklık getirdiğime göre, hoparlörün yanında LG G7 ThinQ'nun 6.1 inç boyutundaki Süper Parlak ekranının çok iyi göründüğünü, çift arka kamerasının başarılı sonuçlarıyla dikkat çektiğini, performansıyla zaten güçlü olduğunu ve buna yazılım ile de gereken desteğin verildiğini söyleyerek iyi yanlarını özetleyebilirim. Telefon bataryasıyla da aldığımız sonuçlara göre muadilleri arasında kötü görünmüyor, sonuçlarda da aktardığımıza göre daha kötüleri de var. Evet kameralarının düşük ışık performansını pek beğenmedik, bu doğru. Ön kamera da yine grenlere takılıyor. Yine arkada tek LED flaşın bulunması üzücü. Telefonda su koruması ve kablosuz şarjın olması ise bilmeniz gereken bir avantaj oluyor.
Elbette geldiğimiz son nokta fiyat. En önemli unsur bu pek tabii. Her ne kadar güzel tasarıma ve saydığımız özellikleriyle iyi bir akıllı telefon olsa da G7 ThinQ, 4899 TL'lik fiyatla girdiği pazarda şu an elimdeki gri renkli modeliyle 4499 TL'ye bulunabiliyor. Fakat fiyatının düşmüş olması da ona açıkçası pek yetmiyor. Neden? Çünkü şu an P20 Pro 128 GB'lık modeliyle 4489 TL, Galaxy S9+ ise 64 GB'lık modeliyle 4329 TL olarak dikkat çekiyor. Bu anlamda fiyat konusunda G7 ThinQ'nun işi biraz zor görünüyor diyerek incelememizi noktalayabiliriz.
CHIP Online Notu: %85
ARTILAR
+ Üst seviye ekran
+ Yüksek performans
+ Gayet şık
+ Başarılı kameralar
+ Boombox hoparlör deneyimi
+ Hızlı yüz tanıma
+ Bluetooth 5.0 desteği
+ Tek elle kolay kullanım
+ Hafif
+ Su koruması
EKSİLER
- Arkada tek LED flaş
- Düşük ışık performansı
- Ön kamera daha iyi olabilirdi
- Fiyatıyla rakipleri avantaj kazanıyor
Kimler LG G7 ThinQ Almalı?
LG'nin daha önceki G serisini de kullanan ve bu seriyi seven kullanıcılar G7 ThinQ'dan fazlasıyla hoşalanacaktır. Güçlü özellikleri ve yüksek performansıyla dikkat çeken G7 ThinQ, üst seviye bir akıllı telefon satın almak isteyenleri tatmin edecektir.
LG G7 ThinQ Alternatifleri
LG G7 ThinQ'ya güçlü alterantifler arasında Huawei P20 Pro ile Samsung Galaxy S9 Plus yer alıyor.
Ercan Uğurlu
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