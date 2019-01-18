LG G8 Görselleriyle Sızdı. LG G8 Böyle Olabilir!
LG G8, tasarım görüntüleri sızdı. Peki, yeni amiral gerçekten de bu şekilde mi karşımıza çıkacak?
- Ercan Uğurlu
Yeni amiral LG G8'in tanıtımına çok az bir süre kaldı. LG'nin G8 ThinQ modelini gelecek ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyor. Daha önce de yeni telefon hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Hatta bunlar arasında LG G8'in çift ekranlı bir model olacağı da söylenmişti. Bu kez ortaya çıkan görüntüler ise, LG G8'in "normal" bir telefon olacağını bizlere gösteriyor. Fakat elbette tüm bunların doğruluğunu ancak MWC 2019'da telefon gösterildiği zaman sağlayabileceğiz.
LG G8'e ait olduğu iddia edilen render görüntüleri, 91Mobiles ve OnLeaks tarafından yayınlanmış durumda. Aşağıdaki gibi 360 derecelik videoları da ortaya çıkan LG G8'in, genel görünüm itibariyle LG G7'den büyük fark yarattığını söylemek açıkçası biraz zor. Zira telefon görünümüyle oldukça benzer yapıda gibi.
Üstte çentik alanını koruyan LG G8, arka yüzeyde kamera diziliminin biçimini değiştirecek gibi görünüyor. Parmak izi okuyucu yine arka tarafta, alt bölümde ise 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C portu ve hoparlör mazgalı yan yana konumlanmış durumda. LG G8'in ekranının 6.1 inç boyutunda olacağı söylenirken, boyutlarının da 152 x 72 x 8.4 mm olacağı iddia ediliyor. LG G8'in render videosunu siz de yukarıda izleyebilirsiniz.
Bakalım, bu video ve görüntüler ne kadar doğru çıkacak ve LG G8 "normal" bir tasarımla mı gelecek, yoksa çift "bağlı" ekranla mı? Yerinde takip edeceğimiz MWC 2019'da göreceğiz artık.
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