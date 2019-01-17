MWC 2019 iddiası: LG G8 bağlı çift ekranla gelecek
Gelecek ay Barselona'da gerçekleşecek olan MWC 2019'da tanıtılması beklenen LG G8 için "bağlı" çift ekran iddiası geldi. Peki, nedir bu?
- Ercan Uğurlu
LG, bildiğiniz gibi uzunca bir süredir amiral seviye akıllı telefonlarında çift ekranı deniyor. Özellikle V serisinde gördüğümüz bu hareket, bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde LG G8 için de işlenebilir. Zira bu yönde iddialar var. Fakat bu kez "çift ekran" konusunu biraz farklı biçimde görebiliriz. Peki, nasıl?
Her sene İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi, bu sene de önümüzdeki ay gerçekleşecek ve biz de CHIP Online olarak etkinliği yakından takip edeceğiz. LG G8'in de tanıtılacağı etkinlikte, elbette telefonu yakından değerlendirme şansımız olacak ve bu noktada da size daha fazla detay vereceğiz. Ancak şimdilik gelen iddialarla haberleri ulaştırabiliyoruz. Bunlardan biri de LG G8'in "bağlı" çift ekrana sahip olacağı.
LG G8 ThinQ adıyla tanıtılacağını düşündüğümüz yeni amiral, habere göre "bağlı" çift ekranıyla bükülebilir değil belki ancak katlanabilir bir akıllı telefon olacak. Yani bunu tahayyül edebilmeniz adına, LG G8'in ZTE Axon M benzeri bir model olabileceğini söyleyebiliriz. Telefonun ekran boyutları ise henüz bilinmiyor. Kimi raporlara göre ekranların 4 inç olabileceği, kimilerine göre ise 3 inç olabileceği söyleniyor şimdilik.
Bir başka iddiaya göre ise, LG G8 katlanabilir bir akıllı telefon olmayacak. Ancak iki ekranın birbirine nasıl bağlı olduğu da bu kaynağa göre gizemini koruyor. Artık hangisini gerçek olacağını ve LG G8'in nasıl bir model olduğunu MWC 2019 turumuzda yakından göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın