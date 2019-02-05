LG, G8 ve V50 Modellerini Bir Arada Tanıtabilir
Güney Koreli dev LG, görünüşe bakılırsa MWC 2019 etkinliğinde tüm kozlarını bir arada oynayacak!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe bakılırsa Güney Koreli dev LG'nin Şubat ayının sonu için büyük planları var. Firma, MWC 2019 kapsamında düzenleyeceği dev bir etkinlikte bir sonraki amiral gemisi modellerini dahil olmak üzere birçok ürününü bir arada tanıtacak.
LG'nin tanıtacağı ürünlerin tam olarak ne oldukları bilinmiyor olsa da söylentiler LG G8 ve LG V50 ThinQ modellerinin bu ürünlerin arasında olduğunu öne sürüyor.
Güney Koreli dev, basına dağıttığı davetiyesinde etkinliğin detaylarını da dahil etti. Bu bilgiler ışığında tanıtım etkinliği 24 Şubat tarihinde Barcelona'da düzenlenecek ve TSİ 21.30'da başlayacak.
LG G8'in etkinliğin yıldızı olması bekleniyor olsa da dedikodular LG'nin V50 ThinQ modelini de etkinlikte tanıtacağını öne sürüyor. Eğer söylentiler isabetli ise, V50 ThinQ aynı zamanda şirket tarafından sunulan ilk 5G destekli akıllı telefon modeli olacak. Aynı rapor, LG G8'in V50 modelinden daha ucuz ve alışılageldik özelliklere sahip bir model olacağını iddia ediyor. Bu bazı pazarlardaki kullanıcılar adına üzücü bir haber olabilir zira LG, G serisinin aksine V serisini Birleşik Krallık dahil olmak üzere bazı pazarlarda satışa sunmuyor.
MWC, LG'nin etkinliğinin yanı sıra birçok farklı teknoloji ürününün tanıtımına da ev sahipliği yapacak. Bu sebeple LG G8 ThinQ ve LG V50 ThinQ modellerinin yanı sıra birçok farklı akıllı telefon duyurusu teknoloji gündemini meşgul edecek ve Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un da Galaxy S10 serisi ve katlanabilir telefon modelini LG'nin etkinliğinden yalnızca dört gün önce yani 20 Şubat tarihinde duyuracak olması, LG için işleri zorlaştıran bir durum olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın