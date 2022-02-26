LG, Geleceğe Hazırlanıyor

Tüketicilerin markalardan beklentileri her geçen gün değişiyor. Geride bıraktığımız dönemde tüketiciler için önemli olan, kaliteli, dayanıklı ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürünken, zaman içerisinde bu beklenti, kaliteli, dayanıklı, ihtiyaçlarını karşılayacak ve duygusal olarak kendilerini iyi hissettirecek ürünlere evrildi. Ardından tüketiciler, içerisinde yaşadığımız dünyanın kaynaklarının sınırlı olduğu gerçeği ile yüzleşerek daha duyarlı olmaya başladılar. Bu noktada, markalardan beklentilerine bir yenisi eklendi... Toplum ve çevre odaklı hareket etmek... Son dönemde sıkça telaffuz edilen ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) tam da bu ihtiyacı karşılayan bir yaklaşım olarak benimseniyor. Bu yaklaşım, şirketlerin ürün ve hizmet üretirken çevresel faktörleri gözetmesi, bir şirketin işyerinde çeşitliliği ve katılımı desteklemesi, sorumlu ve etik bir şekilde işletilip yönetilmesi, kısacası sadece ürün üreten ve hizmet sağlayan değil, değerlerini paylaşan şirket olması anlamına geliyor.
LG ESG Hedeflerine Doğru İlerliyor
LG, kendisine çok çeşitli ESG girişimleriyle ulaşmayı planladığı orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri belirledi. Bu hedefler arasında, sıfır karbon ve döngüsel ekonomi elde etmek, akıllı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve daha iyi bir toplum yaratmak bulunuyor. Bu yöndeki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren LG Electronics, LG, şirketlerin iyi ESG yönetimine olan bağlılığını ölçmek için yaygın olarak kullanılan yıllık Dow Jones Sürdürülebilirlik Endekslerinde (DJSI) son yedi yıldır tanınmakla birlikte, iki yıl üst üste 'Sektör Lideri' oldu.
LG'nin ESG yaklaşımı dahilinde gerçekleştirdiği faaliyetler arasında, 2030 yılına kadar başlıca LG ürünlerinin kullanım aşamasında sera gazı emisyonlarını (GHG) azaltmak amacıyla, "Science Based Targets" tarafından başlatılan "Business Ambition for 1,5°C" hareketine katılmak, çamaşır makinelerinden, buzdolaplarından bulaşık makinelerine kadar düşük enerji ile yüksek performans sağlayan ürünler üretmek, moda israfını önlemeye yönelik #CareForWhatYouWear kampanyası gibi, her alanda tasarrufa yönlendiren kampanyalarla tüketicileri teşvik etmek gibi çalışmalar bulunuyor.
LG'nin ESG Felsefesi ile ilgili bilgi veren LG Electronics Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Bülent Bülbül "ESG kurallarımız dahilinde sıfır karbon ve döngüsel ekonomi elde etmek, akıllı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve daha iyi bir toplum yaratmak bulunuyor. Ürünlerimizi de bu önceliklerimize uygun olarak sunuyoruz. Marka olarak bir çok yeni teknolojinin lisans sahibiyiz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Bülbül sözlerine şöyle devam etti "İşimizin doğa ve toplumun sürdürülebilir olmasına bağlı olduğunu biliyor, sürdürülebilirliği tüm aksiyonlarımızın merkezine konumluyoruz. Örneğin 2050 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizle, 2030 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etme vaadini genişletmiş olduk. Daha az plastik kullanımı için çalışıyoruz. Teknoloji ve tasarımlarımızı bu yönde geliştiriyor, daha az plastik bileşene ihtiyaç duyacak ürünler tasarlıyoruz. Kutulama ve nakliyemizi de çevreye en az zarar verecek şekilde yapıyor, daha az karbon üretimi için lojistikte fayda sağlayacak özel kutular üretiyoruz. Geri dönüşümü önemsiyor, ürünlerimizin bazılarında geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz."
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