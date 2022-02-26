LG, Geleceğe Hazırlanıyor

Sürdürülebilirlik, çevre ve toplum odaklı olmayı temel ilke olarak kabul eden LG Electronics, üretimden, paketlemeye, dağıtıma kadar her alanda ESG kuralları çerçevesinde hareket ediyor.

LG, Geleceğe Hazırlanıyor

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