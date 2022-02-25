Samsung, Galaxy S8'den Beri Devam Ettiği Söylenen Açığı Kapattı!

Samsung'un Galaxy S8'den beri piyasaya sürdüğü pek çok Galaxy telefonda ciddi bir sorun olduğu açıklandı. Neyse ki Güney Koreli dev, bu sorunu kısa süre önce kapatmış...