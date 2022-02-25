Samsung, Galaxy S8'den Beri Devam Ettiği Söylenen Açığı Kapattı!

Son birkaç yılda satılan birçok Samsung akıllı telefonda, bilgisayar korsanlarının cihazlardan hassas bilgileri çalmasına izin verebilecek bir güvenlik açığıyla birlikte dağıtıldığı ortaya çıktı. İsrail Tel Aviv Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bazı Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 ve Galaxy S21 telefon modellerinin kriptografik anahtarlarını düzgün bir şekilde saklamadığını ve bilgisayar korsanlarının içlerinde depolanan şifreler gibi hassas verileri etkin bir şekilde çıkarmasına izin verdiğini açıkladılar. Yani bu açık, uzun yıllardır Samsung cihazlarda mevcut durumda.
Neyse ki endişelenmemiz için bir sebep bulunmuyor ve yukarıda bahsedilen sorun, keşfedilmesinden hemen sonra bildirilerek Samsung tarafından düzeltildi. İlk düzeltme Ağustos 2021 güvenlik yaması ile sunuldu ve ardından Ekim 2021 yaması ile bir sonraki güvenlik açığı giderildi. Ancak bu açığın varlığı şimdi açıklanmış durumda.
Samsung telefonunuz daha eski bir güvenlik sürümündeyse güncellemenizde fayda var. Samsung, cihazınızı desteklemeyi durdurduysa, güncellenmiş güvenliğe sahip üçüncü taraf özel ROM'ları kullanmanız da bir seçenek olabilir...
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