LG ile Akıllı Enerji Çözümlerini Konuştuk
LG ile MEA bölgelerini hedefleyen akıllı enerji çözümleri, ısıtma, havalandırma ve klima çözümlerini konuştuk.
Merhaba CHIP Online takipçileri. Geçtiğimiz günlerde CHIP Online olarak LG'nin Dubai'de gerçekleştirdiği özel bir toplantıya katıldık. Özellikle sıcaklığın 50 derecelere yükseldiği MEA, yani Orta Doğu ve Afrika bölgelerini hedefleyen akıllı enerji çözümleri, ısıtma, havalandırma ve klima çözümlerini burada anlatan LG, toplantı için özellikle Dubai'yi seçmiş. Zira bu bölgelerde enerji tüketiminin tam yüzde 70'i soğutma için kullanılıyor. Bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa'da da durum aslında çok farklı değil. Avrupa'da bu rakam şimdilik yüzde 48 dolaylarında.
Özellikle küresel ısınma neticesinde Türkiye'nin de yavaş yavaş iklim değişikliğine girmesi, tropikal iklime doğru ilerlemesi sebebiyle, akıllı enerji çözümleri ülkemiz için de önemli bir noktayı oluşturuyor. Peki, bu noktada LG'nin gerek global çapta gerek ülkemiz özelinde ne gibi çalışmaları var, neleri öngörüyorlar, bu gezide ne tür konuların üzerinde durdular; tüm bunları LG MEA Bölgesi İş Çözümü Bölümü Lideri Simon Lee'ye sorduk. Şimdi bakalım ne gibi cevaplar vermiş. İyi seyirler!
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