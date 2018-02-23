LG K8 ve K10 Ortaya Çıktı!

LG'nin yeni telefonları K8 ve K10, Android'in eski sürümü Nougat'la ortaya çıktı!

  • Zeynel A. Öztürk
LG K8 ve K10 Ortaya Çıktı!

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