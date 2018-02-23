LG K8 ve K10 Ortaya Çıktı!
LG'nin yeni telefonları K8 ve K10, Android'in eski sürümü Nougat'la ortaya çıktı!
- Zeynel A. Öztürk
2017'de G ve V serisi telefonlarla üst seviye telefonların yenileyen LG, şimdi de alt-orta seviye cihaz serisini yeni K serisi cihazlarla yeniledi.
Yeni K8 ve K10, önümüzdeki hafta başlayan MWC 2018'de tam olarak ortaya çıkacak. 5,3 inç'lik K10 13 megapiksellik bir arka kamerayla gelse de tek lense sahip. Telefonun ön yüzünde ise 8 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Telefonun arkasında bir parmak izi sensörü de var.
K8, yazılımsal geliştirmelerle 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kameradan en iyi verimi almanızı sağlıyor. Hareketle kontrol, HDR, Flash Jump Shot ile GIF oluşturma gibi işlevler sunan telefonun fiyatı açıklanmadı. K10 modelleri ise 70 dolar ile 130 dolar arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.
Üzücü olan iki telefonun da Android'in eski sürümü Android 7.1.2 Nougat ile gelecek olması.
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