LG'nin Kablosuz Kulaklık Serisi Tone Free Türkiye'ye Geliyor

UVnano şarj kutusu sayesinde kulaklıkları şarj ederken temizleyerek bakterileri* yok eden, MERIDIAN teknolojisinin üstün ses kalitesini istediğiniz her an yanınızda taşımanızı sağlayacak LG TONE Free kablosuz kulaklık serisi Türkiye'de satışa çıkacak.

LG Tone Free Kablosuz Kulaklık Türkiye'ye Geliyor!

LG Electronics (LG), yeni kanal tipi tasarımıyla kulak içine rahatlıkla oturması, ortam sesi modu, kulaklıklardaki bakterileri şarj ettikçe ortadan kaldıran UVnano şarj kutusu, MERIDIAN teknolojisinin üstün ses kalitesi ve daha uzun süre dinleme keyfiyle size özel ses deneyimi sağlamak için Aktif Gürültü Önleme** (ANC) özelliğine sahip LG TONE Free Kablosuz Kulaklıkları FN4, FN6 ve FN7 modelleri Mart ayı itibariyle siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunacak. 

Meridian Destekli Üstün Ses Teknolojisi

LG TONE Free serisi, MERIDIAN'ın 25 yılı aşkın bir süredir mükemmelleştirdiği Dijital Sinyal İşleme (DSP) tarafından desteklenen ve ekstra bir boyut olan Headphone Spatial Processing(HSP) olarak adlandırılan kulaklık mekansal işleme teknolojisine sahip. HSP, size gerçekçi bir ses deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sizi tamamen içine çeken net vokaller de sunuyor. 

Hijyenik Kulaklıklar

LG TONE Free FN6 ve FN7, LG'nin yenilikçi UVnano şarj kutusunu da içeriyor. Ultraviyole ışık kullanılan kutu, kulaklığın iç ağındaki bakterilerin* yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak kulaklarınızı daha temiz tutmaya yardımcı oluyor. Üstelik, kutunun üst kısmındaki LED aydınlatma ile şarj seviyesi ve UVnano durumu kolayca izlenebiliyor.

LG TONE Free, tam şarjlıyken 6 saatlik kullanım süresi sağlıyor. UVnano şarj kutusu ise, 3 tam şarj sağlayarak bu süreyi 18 saate kadar çıkartabiliyor.

Kolay Kullanım, Ekstra Dayanıklılık

LG TONE Free serisi, egzersiz yaparken sıçrayan suya, yağmura ve terlemeye karşı koruma sağladığını gösteren IPX4 sertifikasına sahip. TONE Free kablosuz kulaklıklar, Google Assistant veya Siri'ye kolay ses erişimi için Sesli Komut özelliğini de barındırıyor. Dokunmatik komutlar ile, TONE Free'nizi bağladığınız cihazınıza gerek duymadan ses seviyesini değiştirebilir, çalan müziği duraklatabilir, atlamasını ve kontrol etmesini sağlabilirsiniz. 

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