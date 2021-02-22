Kablosuz Kulaklık Satın Alırken Bu 5 Maddeye Dikkat!

Kulaklıklar kuşkusuz çok tercih ediliyor ve satın alım aşamasında da pek çok cihazda olduğu gibi önemli kriterler baş gösteriyor. Kablosuz kulaklıklar ise son dönemde artık iyice yaygınlaştı ve donatıldıkları teknolojiler ile beraber artık kablolu kulaklıkların ürettiği ses performansı ve kulak üstü kulaklıkların sağladığı ses izolasyonu seviyesine ulaştı. Bugün bakarsanız 24 TL'ye bile (gerçekten var) kablosuz kulak içi kulaklık bulabilirsiniz, ancak ondan ne iyi bir ses performansı, ne ses izolasyonu ve tabii ki ne de iyi bir telefon görüşmesi imkanı beklemek gerek. Sadece ses veriyordur, o kadar ve muhtemelen bu pek de uzun ömürlü olmayacaktır. O nedenle pek çok şeyde olduğu gibi, satın almışken iyi bir kulaklık almak ve bundan uzun yıllar faydalanmak en akıl karı olanı olacak. Peki, bunun için nelere dikkat etmek lazım? Bunları 5 kriterde değerlendireceğiz ve her bir kriterde de bizden tam puan almış iyi bir cihaz önerimiz olacak.
1) Tasarımı Nasıl Olmalı?
İlk soru şu: Cihazın tasarımı nasıl olmalı? Her ne kadar kulak içine sığacak kadar küçük olsa da, kulak içi kulaklıkların sırrı tasarımında gizli demek mümkün. Zira ses performansının ilk adımı, iyi bir ses izolasyonundan geçiyor. Satın alacağınız kulaklığın bunu sağlaması iyi bir ses performansı için fazlasıyla önemli iken, kuşkusuz uzun süreli kullanım için iyi bir ergonomi de şart. Kulaklık kulağınıza uymalı, hareket ettiğinizde düşecek gibi durmamalı ve aynı zamanda hafif olmalı. Öte yandan su sıçramalarına ve tere karşı koruma özelliği de arayabilirsiniz. Böylece yağmur altında yürürken veya spor yapıyorsanız suya ve tere karşı da koruyabilir ve bu sayede kullanım sürenizi daha da uzatabilirsiniz.
Son dönemde kulak içi kablosuz kulaklıklarda farklı tasarımların tercih edildiğini görüyoruz. Kimileri açık tasarımlı kimileri kanal içi kapalı tasarımları tercih ediyorlar. Her bir tasarım şeklinin kendine göre avantajı olduğu kesin. Açık kanallı tasarımlı olan kulaklıklar, telefon görüşmeleri için daha uygun olurken, bu kulaklıklarda silikon başlık bulunmuyor. Tabii ki bununla da diğer tasarımı benimseyen kulaklıklara göre daha az ses izolasyonu sağlıyorlar. Kulak kanallı silikon başlıklı kablosuz kulaklıklar ise, ses performansıyla ve özellikle bas seviyeleriyle ön plana çıkıyorlar. Bu kulaklık türlerinde telefon görüşmelerinde de iyi bir verim almak mümkün, fakat bunun için ek teknolojilere ihtiyaç var ki bu da pek çok modelde yer almıyor.
Mesela Huawei, daha önceki bazı FreeBuds modellerinde Dolphin açık tasarımını benimemişti. Son çıkarttığı FreeBuds Pro modelinde ise kulak içi kanallı ve silikon başlıklı bir tasarımı tercih etti. Ses performansını verimli bir telefon görüşmesi performansı ile birleştirmek için de her 1 kulaklık ünitesi üzerine 3 mikrofon ve özel Farkındalık Modu ekledi. Böylece de ortaya gayet başarılı bi sonuç çıkartmayı bildi.
6.1 gramlık ve 11 mm'lik küçük bir alana ultra manyetik dinamik sürücü, LCB katmanı, dinamik süspansiyonu, çift çekirdekli mıknatısı yerleştiren Huawei, bununla da kalmayıp kulaklığa akıllı çift Bluetooth anteni, Kemik Algılayıcılı Gürültü Engelleme sensörü de yerleştirmiş. Suya ve toza karşı dayanıklılığı da unutmamış.
Bu arada, evet, bu makalemizde bol bol FreeBuds Pro'dan bahsedeceğiz, zira bu cihazı incelediğimizde tam 94 puan vermiş ve Editörün Seçimi olarak ödüllendirmiştik. Ancak tabii ki tercih yine sizin olacaktır. Fakat kablosuz kulaklık satın alırken dikkat edilmesi gerekenler rehberimize devam ettiğimizde, nedenlerini siz de görebileceksiniz.
2) Uygulama Desteği Çok mu Gerekli?
2'inci durağımız, uygulama desteği olacak. Artık kablosuz kulaklığı alınca Bluetooth üzerinden eşleştirmekle iş bitmiyor, bu cihazın bir uygulaması da muhakkak olmalı. Uygulama üzerinden ne yapılabilir derseniz, bu aslında satın alacağını kulaklığın içerdiği teknolojiyle alakalı. Sade, düz bir kulaklık ise, elbette bir uygulamaya da gerek yok. Ancak biz bu rehberde daha nitelikli kulaklıklardan bahsettiğimiz için, bu klasmanda muhakkak bir uygulama gerekli ki, ses performansını kişiselleştirerek daha etkin bir verim sağlayabilin.
Az önce tasarımdan bahsederken, iyi bir ses izolasyonundan bahsetmiştik. Bunu silikon başlıklı kulaklıklarda sağlamanın fiziksel yolu, kulağınıza en uygun silikon başlığı seçmenizden geçiyor. Bu seçimi, hangisinin kulağınıza uyup uymadığını elbette sezgisel yolla siz de yapabilirsiniz, fakat bunun bir test ile yapılması daha etkili sonuç verecektir kuşkusuz. Uygulamada bu özelliği arayabilirsiniz mesela.
3) Aktif Gürültü Engelleme Özelliği Varsa?
Öte yandan tabii ki kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği varsa, bunun tonlarını yine uygulama üzerinden seçmek, bu özellikten daha etkili faydalanabilme imkanı tanıyacak. Zira bulunduğunuz çevre ev, iş yeri, toplu taşıma veya trafik gibi sürekli değişken ve her birinde de farklı gürültü önleme seviyeleri gerekli. Ha, öte yandan kulaklık bu ayrımı kendisi yapabiliyorsa, o daha iyi zaten ki, madem konu gürültü engelleme özelliğine geldi, burada da yine söz FreeBuds Pro'ya geliyor.
FreeBuds Pro'da Aktif Gürültü Engelleme özelliği yer alırken, bunu 3 farklı şekilde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu seçimi, telefonunuza indireceğiniz AI Life uygulaması üzerinden Dinamik şeklinde belirlerseniz ise, kulaklık olduğunuz yeri analiz ediyor ve ona uygun karşı ses frekansı sağlayarak etkili bir gürültü engelleme performansı sağlayabiliyor.
Peki, diğer markaların kulaklıklarında da gürültü engelleme özelliği yok mu, elbette var. Ancak burada bir parantez açmak gerekiyor. Huawei, FreeBuds Pro'da 3'üncü jenerasyon ve Dünyanın İlk Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme özelliğine yer vermiş. Apple AirPods Pro ve Samsung Galaxy Buds Live'da 2'inci nesil ANC kullanılmış durumda. FreeBuds Pro'da kullanılan bu yeni teknoloji ile beraber az önce de detaylıca konuştuğumuz 3 farklı ANC modu kulaklığa geliyor ve bu yönüyle fark sağlanıyor. Böylece bu kulaklık 40 dB'e kadar olan sesleri engelleyebiliyor. Bu arada Freebuds Pro'da farklı olarak Farkındalık Modu da mevcut.
Farkındalık Modu'nu açtığınızda, çevrenizde neler olup bittiğini daha net şekilde duyabiliyorsunuz. Bu özelliği, kulaklığın kenarlarını uzunca sıkarak aktifleştirebiliyorsunuz ve bundan özellikle, otomobilde trafikteyken veya koşuya ve bisiklete binmeye çıktığınızda, müzik dinlemekten de geri kalmak istemediğiniz zamanlarda bilhassa faydalanıyorsunuz. Bu modun bir diğer güzel kısmı ise, ilk başta konuştuğumuz tasarım ve ses izolasyonu kısmına değiniyor. Zira silikon başlıklı kulak içi kanallı kulaklıklarda telefon görüşmeleri yapmak, açık tasarımlı kulaklıklara nispeten daha zor oluyor, pasif ses izolasyonu yüksek olduğu için kendi sesinizi duymanız daha zor. Fakat bu kulaklıkta Farkındalık Modu'nu açarak bunun önüne geçebiliyor ve böylece kulaklıkla telefon görüşmelerini de en iyi kalitede yapabiliyorsunuz.
Son olarak az önce anlattığımız uygulama desteği konusuna FreeBuds Pro üzerinden örnek verecek olursak, AI Life uygulaması üzerinden bu ses testini yapabildiğinizi de belirtelim. İzolasyon konusunu şansa ve sezgilere bırakmadan, kesin ve pratik şekilde elinizin altına getiriyor.
4) Ses Performansı En Mühimi Pek Tabii
Eh, elbette günün sonunda bu kulaklıkları müzik dinlemek için satın alıyoruz. O nedenle her şeyden ziyade iyi ses performansı sağlaması gerekiyor. Fakat tabii ki az önce saydığımız 3 madde de aslında temelde direkt olarak bu konu ile ilişkiliydi. Zira iyi bir tasarım, iyi bir ses performansına yapılan yatırım olurken, uygulama desteği ses performansını iyileştirmenizde yardımcı olacak ve eğer ki bir de seçtiğiniz kulaklıkta Aktif Gürültü Engelleme Özelliği varsa, o halde ses performansının nirvanasına ulaşmak üzeresiniz demektir. Zira bir kablosuz kulaklıkta iyi bir Aktif Gürültü Engelleme özelliği varsa, zaten içindeki sürücünün de pek kötü olacağını düşünmesi zor.
Ses performansı konusunda diyebileceğimiz sadece, kuşkusuz müzik tarzınıza göre en iyi seçimi deneyerek yapacağınız yönünde olacak elbette. Bu noktada tecrübe her şey. Fakat bu noktada, deneyimlediğimiz kadarı ile FreeBuds Pro'yu rahatlıkla önerebiliriz. İçindeki 11 mm'lik sürücü ile beraber ses seviyesi bir hayli yüksek olduğu gibi ses kalitesi de muazzam ölçüde. Hatta bundan yaklaşık 4 ay kadar önce ilk kulağımıza takıp müziği açtığımızda bizi şaşırttığını da bu noktada söyleyebiliriz. Aktif Gürültü Engelleme özelliğini de açtığınızda zaten mobil ortamda müzikal dünyayı çok başarılı bir şekilde inşa etmeyi başarıyor.
5) Pil Performansı, Bağlantı ve Çağrı Kalitesine de Dikkat!
Ama bitmedi ve bir diğer önemli faktör daha var. Hatta birkaç tane daha, ancak hepsini son madde içinde bir arada değerlendirelim. Bunlar; pil ömrü, bağlantı ve çağrı kalitesi.
Kulak içi kablosuz kulaklıklarda uzun pil ömrü şart. Neyse ki artık son dönemde bu alanda gelişim görüyoruz. Bu tip kulaklıkların yanında gelen taşıma ve şarj kutuları da gerçekten yeri geliyor hayat kurtarıyor. Mobil ortamda şarj edebilen bu şarj kutularının da tabii ki şarj hızı ve batarya kapasiteleri önemli. Gördüğünüz gibi aslında konu biraz matruşka gibi, içinden sürekli farklı bir alt konu daha çıkıyor. Neyse ki burada çözüm o kadar zor değil: Gördüğünüz en uzun pil ömrü sunan kulaklığı alın.
Bağlantı ve çağrı kalitesi konularını ise direkt olarak iyi bir örnek teşkil etmesi açısından FreeBuds Pro üzerinden anlatacağız. Zira bu cihazda Bluetooth 5.2 sürümü kullanılıyor ve içeriğinde çift Bluetooth anteni kullanılmış. FreeBuds Pro, bu özelliğe sahip ilk kulaklık, bunun için zaten örnek olarak gösteriyoruz.
Çağrı kalitesi konusunda ise her 1 kulaklık ünitesinde 3 mikrofona yer verilmiş olması ve bu mikrofonların yerleşim yerlerinin de oldukça stratejik belirlenmesi bu kulaklığı özel yapıyor. İç yüzeyde birer, dışa bakan noktalarda ise ikişer mikrofona yer verilen kulaklıkta, böylece konuşma esnasında rüzgar sesinden etkilenmeyi minimuma indirebiliyor.
Pil ömrü konusu ise, zaten çok açık. FreeBuds Pro, totalde 36 saate kadar kullanım olanağı tanıyor.
Sonuç
Evet, sonuç olarak 5 madde dedik ancak daha aslında temelde daha fazla maddeyi bir arada değerlendirdik. Umuyoruz sizin için faydalı bir içerik olmuştur ve kablosuz kulak içi kulaklık satın alırken nelere dikkat etmeniz konusunda biraz fikir vermiştir. Elbette en iyisiyle kıyaslamak da önemli, o nedenle FreeBuds Pro'yu örnek olarak verdik. Ayrıca detaylı incelemesini de daha önce yapmıştık, dilerseniz o makalemizi okuyabilir, yine videosunu buradan izleyebilirsiniz.
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