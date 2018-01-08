LG, Katlanabilir Televizyonunu Duyurdu

LG, CES 2018'de Dünya'nın ilk katlanabilir OLED televizyonunu sahneye çıkarttı!

LG, Katlanabilir Televizyonunu Duyurdu

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