LG'ni Kendi TV İşletim Sistemi olan WebOS, Diğer Markalara da Geliyor

WebOS işletim sistemi, oldukça dikenli yollardan geçerek geldiği günümüzde, yeni bir dönüm noktası daha yaşıyor. Önce Palm tarafından geliştirilen, sonrasında HP tarafından satın alınarak tablet işletim sistemi olması için uğraşılan WebOS, son olarak LG'ye geçmiş ve LG de, WebOS'u akıllı TV'lerinde kullanmaya başlamıştı.
Ama LG'den gelen son açıklamaya bakılırsa, WebOS artk sadece LG akıllı televizyonlarda karşımıza çıkmayacak. Güney Koreli dev, WebOS'u diğer TV üreticilerine de lisanslamaya başlayacağını resmi olarak duyurdu.
LG başkanı Park Hyong-sei, bu gelişme hakkında yaptığı açıklamada "WebOS platformu, milyonlarca saatlik film ve TV şovuna ulaşmanızı sağlayan en kolay yolu sunuyor. Diğer üreticileri de WebOS ekosistemine davet ederek, bu imkandan daha fazla insanın yararlanmasını amaçlıyoruz" dedi.
Yine LG^den gelen açıklamaya bakılırsa, şimdiden 20 TV üreticisi, WebOS'u kullanmak için başvurusunu yapmış durumda. Bu üreticiler arasında RCA, Konka ve Ayonz gibi isimler bulunuyor.
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