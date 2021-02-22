Sonunda Kendini de Engelledi: Facebook'tan Herkesi Şaşırtan Garip Hata

Facebook'un, Avustralya'daki bir anlaşmazlık sonrasında insanların haberleri okumasını ve paylaşmasını kısıtlama yönündeki ani kararı, sosyal medya devi için istenmeyen de olsa ironik bir sonuç doğurdu. Birden fazla rapora göre Facebook, geçtiğimiz perşembe günü Avustralya'da, pek çok haber kaynağı ile birlikte kendi Facebook sayfasını da (yanlışlıkla) kısıtladı ve uzun bir süre boyunca sayfa kısıtlanmış olarak kaldı. Sonrasında ise sayfa tekrar eski haline döndü. Ama bir Avustralyalı gazeteci, Twitter'da Facebook sayfasını sınırlı durumda yakalayan ekran görüntüsü yayınladı.
Facebook konu hakkında bir açıklama yapmayı reddetti. Ancak bu, Facebook'un kapsamlı haber kısıtlamalarından kaynaklanan tek tesadüfi sonuç değil. Sosyal medya devi, iki resmi sağlık kuruluşu da dahil olmak üzere Avustralya hükümetinin birkaç sayfasını yanlışlıkla engellemiş ve Koronavirüs salgını sırasında bu sağlık bilgilerine erişimi kesmişti.
Facebook, hükümetin önerdiği Facebook ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerini haber içeriklerine para ödemek zorunda bırakan mevzuata cevaben perşembe günü Avustralya'daki insanların haberleri görüntülemelerini ve paylaşmalarını kısıtlamaya başlamıştı.
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