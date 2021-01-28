LG Kurutucularla Çamaşırda Rahatlık Dönemi

Sıklıkla çamaşır yıkayanlar için kış ayları tam bir kabustur. Havanın soğuk ya da yağmurlu olması nedeniyle balkon ve benzeri dış mekanlara çamaşır asmak mümkün olmaz. Mecburen ev içlerinde kurutulan çamaşırlar ise, yarattığı çirkin görüntünün yanı sıra, sebep olduğu nem ve rutubet ile ev halkı için son derece olumsuz sağlık koşullarının ortaya çıkmasına neden olur.

LG Kurutucularla Çamaşırda Rahatlık Dönemi

Geç de olsa, soğuk, yağmurlu ve kar yağışlı havalar kapıya dayandı. Kış mevsiminin normali olan bu durum, sıklıkla çamaşır yıkayanlar için bir sorun halini aldı. Korunaklı balkonlarda ya da diğer dış mekanlarda çamaşır kurutmak imkansız hale geldi. Geç kuruyan, nemli kalan çamaşırlara çözüm ise ev içlerinde aranmaya başlandı. Kalorifer petekleri üzerinde zorlu mücadelelerle kurutulmaya çalışılan çamaşırlar ev halkının hem göz zevkini hem de sağlığını tehdit eder bir hal aldı. 

Ev içerisinde kurutulan çamaşırların yarattığı nemli ortamların spor adı verilen "tohumları" serbest bırakabilen küf oluşumunu teşvik ettiği uzun zamandır biliniyor. Bu da başta astım ve alerjik hastalıklar olmak üzere birçok sağlık probleminin tetikleyicisi olarak kabul ediliyor. LG bu olumsuz duruma yeni nesil çamaşır kurutma makineleriyle çözüm buluyor. Üstelik LG çamaşır kurutucuları, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlarken enerji sarfiyatını minimuma indiriyor. Üstün kurutma programları ve hassas sıcaklık kontrolü ile en narin çamaşırların bile mükemmel şekilde kurutulmasını sağlıyor. LG kurutucuların düşük sıcaklıklı ısı pompası teknolojisi, kumaşlardaki çekme oranını azaltıyor ve hassas giysilere nazik davranıyor.

?ThinQ özelliği ile Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilme imkanına sahip LG çamaşır kurutucuları, bu özelliği sayesinde uzaktan çalıştırılabiliyor, durdurulabiliyor ve kurutma işlemi bittiğinde bağlı cep telefonuna uyarı gönderebiliyor. Ayrıca, akıllı senkronizasyon özelliğine sahip olan LG kurutucular, LG çamaşır makinesindeki program bilgisini alarak giysileri en uygun programda kurutmak için programını otomatik olarak kendisi seçiyor. LG'nin yeni nesil çamaşır kurutma makineleri, hızlı ve kolay kuruma sağlamanın yanı sıra, buhar teknolojisi ile, giysilerdeki tozları, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek alerjenleri, tıpkı çamaşır makinesinde olduğu gibi %99,9 oranında azaltıyor. LG kurutucuların kullanıcıların en hoşuna gidecek özelliklerinden biri ise kendi kendisini temizlemesi... Otomatik temizleme kondenserine sahip LG kurutucular, kurutma işlemi sonlandığında kendi kendisini temizliyor, kullanıcıların ekstra hiçbir işlem yapmasına gerek kalmıyor.  

LG Çamaşır Kurutucularında 300 TL İndirim

Çamaşır kurutma makinelerinde kış aylarına özel bir kampanya başlatan LG, 31 Ocak tarihine kadar LG markalı Kurutma makinelerini 300 TL'lik indirimle sunuyor. Ayrıca, kurutucularını tekli çamaşır makinesi ile birlikte alan kullanıcılara içerisinde bir yllık kurutma mendili ve özel çekmeceli bağlantı kitinin olduğu 700 TL değerinde hediyeler veriyor. 

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