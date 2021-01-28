LG Kurutucularla Çamaşırda Rahatlık Dönemi

Sıklıkla çamaşır yıkayanlar için kış ayları tam bir kabustur. Havanın soğuk ya da yağmurlu olması nedeniyle balkon ve benzeri dış mekanlara çamaşır asmak mümkün olmaz. Mecburen ev içlerinde kurutulan çamaşırlar ise, yarattığı çirkin görüntünün yanı sıra, sebep olduğu nem ve rutubet ile ev halkı için son derece olumsuz sağlık koşullarının ortaya çıkmasına neden olur.