LG, MWC 18'de Yapay Zekalı Yeni V30'u Tanıtacak
LG, Mobil Dünya Kongresi'nde "yapay zekalı" yeni bir LG V30 tanıtmayı planlıyor!
- Ercan Uğurlu
LG'den son dönemde ilginç açıklamalar gelmişti. Bu yılın başında Amerika'da düzenlenen CES 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda LG Electronics Başkan Yardımcısı Cho Sung-jin'in yağtığı açıklama gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Açıklamada, LG'nin her yıl yeni bir amiral gemisi tanıtmayacaklarını söyleyen Cho Sung, buna ek olarak daha çok halihazırdaki modellerinin özel versiyonları üzerinde çalışacaklarını iletmişti. Anlalşılan o ki, LG bunda kararlı. Zira Mobil Dünya Kongresi'nde gelecek amiral gemisi olarak LG G7 beklenirken, özel bir V30 modeli gelecek.
LG tarafından duyuruya göre, Güney Koreli şirket yapay zeka teknolojisi üzerindeki son çalışmalarını tamamlamış. Hatta bunun ilk örneğini 2 hafta sonra başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde görebileceğiz. Yapay zekadan ilk nasibini alacak olan LG telefon modeli ise yeni bir V30 olacak.
Bilindiği gibi LG V30, geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılmıştı. Yeni modelde yapay zeka ile fark yaratmaya çalışacak olan şirket, elbette bu konuda tek değil. Bu alanda ondan daha önce davranan inli şirket Huawei var ve özellikle Mate 10 Pro ile oldukça başarılı bir işe imza atmıştı. Şimdi benzer bir hareketi başlatmak isteyen LG, bakalım yeni V30'da bizlere başka neler sunacak.
LG'nin yeni telefonunda yapay zekadan nasıl faydalanacağını net olarak bilmiyoruz. Ancak bilindiği gibi yapay zekadan halihazırda fotoğraf noktasından etkili olarak faydalanılabiliyor. Çekilecek fotoğraf sahnesinde çevre şartlarını analiz ederek en uygun çekim modunu hazırlayan yapay zeka (AI), böylece en iyi fotoğrafın yakalanmasına olanak tanıyor. Hepbirlikte V30'da bunun nasıl yer alacağını göreceğiz. Ancak telefonda yapay zeka dışında farklı bir yenilik beklemiyoruz. Bu da yeni telefonun satışlarını ve halihazırdaki modeli olumsuz etkileyebilir.
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