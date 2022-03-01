LG OLED Pop-Up Store İstinye Park'ta!

Dünyanın ilk 8K OLED TV'si, Xbox ile OLED'de Batman oyun deneyimi, OLED ekranlarda deneyimleyebileceğiniz The Batman filminin özel içerikleri ve çok daha fazlası 6 Mart tarihine kadar İstanbul İstinye Park'ta kurulacak LG OLED deneyim alanında sizi bekliyor.