LG OLED Pop-Up Store İstinye Park'ta!

Dünyanın ilk 8K OLED TV'si, Xbox ile OLED'de Batman oyun deneyimi, OLED ekranlarda deneyimleyebileceğiniz The Batman filminin özel içerikleri ve çok daha fazlası 6 Mart tarihine kadar İstanbul İstinye Park'ta kurulacak LG OLED deneyim alanında sizi bekliyor.

LG OLED Pop-Up Store İstinye Park'ta!

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