LG OLED Pop-Up Store İstinye Park'ta!

LG Electronics (LG), LG OLED Pop-Up Store etkinliğini bir kez daha İstanbul'daki teknoloji severlerin beğenisine sunuyor. 25 Şubat – 6 Mart tarihleri arasında İstinye Park'ta LG OLED TV'leri yakından incelemek, görüntü ve ses kalitesine tanıklık etmek isteyenleri bekleyen etkinlik alanında 4 Mart'ta vizyona girecek The Batman filminin özel içeriklerinin oynatıldığı sinema ve oyun odaklı deneyim alanları bulunuyor.
6 Mart'a kadar LG OLED Pop-Up Store'u ziyaret edecek teknoloji meraklıları aralarında Galeri Tasarımı G1 OLED evo, C1, B1 ve A1 OLED modellerinin de olduğu LG OLED serisini deneyimleme şansına sahip olacak. Ayrıca Türkiye'de ilk kez sergilenen ve dünyanın ilk 8K OLED TV'si olma özelliği taşıyan LG SIGNATURE Z modeli de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. LG Pop-Up Store etkinliği süresince Teknosa İstinye Park mağazasında LG OLED modellerinde yüzde 5 indirim uygulanacak.
Batman Geri Dönüyor
Yılın en çok beklenen filmlerinden olan ve 4 Mart'ta tüm dünya ile birlikte aynı anda vizyona girecek The Batman, Gotham'daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizleye çalışan Batman'in, bir yandan Riddler isimli bir seri katille mücadelesini anlatıyor. The Batman'de Gotham şehrinin çevik dedektifi ve münzevi milyoner Bruce Wayne çifte karakterini Robert Pattinson canlandırırken, filmin yönetmenliğini de Matt Reeves yapıyor.
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