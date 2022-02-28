Ukrayna'yı İşgal Eden Rusya'ya Bir Darbe de YouTube'dan Geldi!

YouTube, Russia Today (RT) ve bir grup Rus kanalının reklam geliri elde etmesini geçici olarak yasakladı. "Olağanüstü koşullar" ve ülkeye yönelik son yaptırımlara atıfta bulunan şirket, Reuters'e, birkaç kanalın platformdaki içeriklerinden para kazanma yeteneğini duraklattığını söyledi.
Ayrıca YouTube, bu içerik oluşturucuların videolarının kullanıcı tavsiyelerinde daha az görüneceğini ve ülke hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'da RT ve diğer birkaç kanalın artık erişilebilir olmayacağını söyledi. YouTube, kısıtlanmış kanalların tam listesini Reuters'e vermedi.
Kısıtlamaların bu kanallara ne kadar etki edeceğini söylemek ise kolay değil. 2019'da internet araştırma şirketi Omelas, Kremlin'in 2017 ile 2018 arasında 27 milyon dolarlık reklam geliri elde ettiğini tahmin etmişti. 12 yıllık bir süre içinde Rusya, RT ve diğer devlet bağlantılı kanallardan YouTube reklam gelirinden 73 milyon dolar kazandı.
Bu karar, Facebook ve Twitter'dan benzerlerini takip ediyor. Cuma günü, Meta'nın güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, şirketin Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rus devlet medyasının reklam yayınlamasını veya diğer para kazanma özelliklerini kullanmasını yasakladığını söyledi. Aynı gün Twitter, güvenilir bilgileri daha iyi vurgulamak ve yanlış bilgilerle mücadele etmek için Ukrayna ve Rusya'daki tüm reklamları askıya aldığını söyledi.
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