LG, OLED TV Kullanıcıları için Özel İçerik Uygulamasını Kullanıma Açıyor

LG FOMO Channel uygulaması, LG OLED TV kullanıcıları için daha önce görülmemiş anlara erişim sağlıyor. Uygulamada yayınlanan ilk içerikler arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Balmain defilesi ve Lady Gaga'nın 911 müzik videosunun özel versiyonu bulunuyor.