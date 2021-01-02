LG, OLED TV Kullanıcıları için Özel İçerik Uygulamasını Kullanıma Açıyor

LG Electronics, LG OLED TV'lerin üstün görüntü kalitesiyle hayata geçirilen benzersiz deneyimlerle tüketicilere fütüristik bir yaklaşım sunacak özel içerik uygulamasını duyurudu. "Fear of Missing OLED" olarak da bilinen LG FOMO Channel uygulaması LG TV Uygulama Mağazası'ndan indirilebiliyor.
Kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisi ile kusursuz siyahlar, kusursuz renkler ve sonsuz kontrast sunan LG OLED TV'lere özel olarak geliştirilen içeriklerin bulunduğu LG FOMO Channel uygulaması ile LG Smart TV sahipleri dünyanın en büyük isimlerinin benzersiz yeni içeriklerini ilk kez görme fırsatı yakalayacak.
Şu anda kanalda yayınlanan içerikler arasında, dünyaca ünlü moda evi Balmain'in Paris Moda Haftası'ndaki LG OLED TV iş birliği ile gerçekleştirilen İlkbahar / Yaz 2021 defilesinin yeniden yayını, özel kamera arkası görüntüleri ve defile öncesi röportajları, Grammy ödüllü sanatçı Lady Gaga'nın "911" müzik videosunun çekimlerinden özel sahneler, yönetmen, yapımcı ve senarist Tarsem Singh ile birlikte sahne arkası yorumları yer alıyor.
Lady Gaga, "İzleyicilerin LG FOMO Channel uygulamasında yayınlanan kısa filmimize nasıl tepki vereceğini düşünmek beni çok heyecanlandırıyor" dedi. Sözlerine, "911 için, Tarsem ve ben kısa filmin alternatif bir versiyonunu oluşturmak, FOMO Channel için görsellerin sınırlarını zorlamak, canlı renkleri, dramatik siyahları ve sonsuz kontrastı hayal ettiğimiz şekilde gerçekten sunacak özel bir görsel deneyim sağlamak için LG OLED TV teknoloji ekibiyle birlikte çalıştık. LG OLED TV'lerde izlendiği taktirde izleyicilerin başka hiçbir yerde göremeyeceği ayrıntıları görmesine olanak tanıyacak filmimizin bu özel versiyonunu beğeneceğinizi umuyoruz!" şeklinde devam etti.
Balmain Kreatif Direktörü Olivier Rousteing ise LG FOMO Channel için gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili "Konu Paris Moda Haftası'nı yeniden canlandırmak ve pandemi nedeniyle aramıza bulunamayan konukları en ön sıradaymışçasına defilenin içerisine çekmek olunca, yanımızda en iyi teknoloji ortağını istedik. Elbette canlı bir gösterinin enerjisinden daha iyisi olamaz. Ancak bu alışılmadık dönemde, LG OLED teknolojisinin kusursuz siyahları ve canlı renklerinin şovumuzu gerçekten değiştirdiğini, izleyiciyi başka hiçbir TV'nin sunamayacağı şekilde harekete geçirecek gerçekçi ve net görüntü kalitesiyle rakipsiz bir üstün deneyim sunduğunu öğrendik" dedi.
LG FOMO Channel uygulamasına önümüzdeki günlerde sanat, spor ve müzik kategorilerinde yeni içerikler eklenmeye devam edecek.
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