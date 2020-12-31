Gizemli Apple Watch Prototipi Ortaya Çıktı: Saate Hiç Benzemiyor!

Ortaya çıkan ve hiç bir şekilde bir saate benzemeyen bu Apple Watch prototipi, şirketin "ultra" güvenlik testi programını ifşa ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Gizemli Apple Watch Prototipi Ortaya Çıktı

Bir elektronik cihazın piyasaya sürülmeden önce çeşitli prototipler halinde test edildiğini biliyoruz. Bugüne kadar bu örneklerden pek çoğunu gördük, hatta yakın zamanda, daha tanıtılmayan ve piyasaya çıkmasına aylar olan OnePlus 9'un prototipinin eBay üzerinde satışa çıktığını görmüştük. Bu defa da bir Apple Watch prototipi videoya yakalanmış durumda. Bu prototipin, Apple Watch piyasaya çıkmadan önce, test amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Görüntülenen bu gizemli Apple Watch prototipi, "top secret" olarak işaretlenmiş. Kayışsız, gizemli bir kutu görünümünde olan Apple Watch'un etrafında "Bu ürün Apple Gizli olarak sınıflandırılmıştır" ve "Ultra güvenlik programı olarak belirlenmiştir" şeklinde ibareler yer alırken, ayrıca "Bu prototip geri çağırıldığında iade edilmelidir," şeklinde bir uyarı da dikkati çekiyor.

Oynat İşte gizemli Apple Watch prototipi Ortaya çıkan bu Apple Watch prototipi, şirketin "ultra" güvenlik testi programını ifşa ediyor.

Alıştığımız saat tasarımlardan daha büyük yapıda tasarlanan bu gizemli cihaz, üzerinde Apple'ın test yazılımını bulunduruyor. "Lisa tester" adlı uygulamaya yer verilen cihazda, Lisa Simpson simgesi dikkati çekerken, bunun Steve Jobs'un kızı Lisa'ya ithafen olduğu biliniyor. Apple Watch prototipini hemen yukarıdaki videoda ayrıntılı şekilde görebilirsiniz.

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