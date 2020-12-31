Gizemli Apple Watch Prototipi Ortaya Çıktı: Saate Hiç Benzemiyor!

Bir elektronik cihazın piyasaya sürülmeden önce çeşitli prototipler halinde test edildiğini biliyoruz. Bugüne kadar bu örneklerden pek çoğunu gördük, hatta yakın zamanda, daha tanıtılmayan ve piyasaya çıkmasına aylar olan OnePlus 9'un prototipinin eBay üzerinde satışa çıktığını görmüştük. Bu defa da bir Apple Watch prototipi videoya yakalanmış durumda. Bu prototipin, Apple Watch piyasaya çıkmadan önce, test amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.
Görüntülenen bu gizemli Apple Watch prototipi, "top secret" olarak işaretlenmiş. Kayışsız, gizemli bir kutu görünümünde olan Apple Watch'un etrafında "Bu ürün Apple Gizli olarak sınıflandırılmıştır" ve "Ultra güvenlik programı olarak belirlenmiştir" şeklinde ibareler yer alırken, ayrıca "Bu prototip geri çağırıldığında iade edilmelidir," şeklinde bir uyarı da dikkati çekiyor.
Alıştığımız saat tasarımlardan daha büyük yapıda tasarlanan bu gizemli cihaz, üzerinde Apple'ın test yazılımını bulunduruyor. "Lisa tester" adlı uygulamaya yer verilen cihazda, Lisa Simpson simgesi dikkati çekerken, bunun Steve Jobs'un kızı Lisa'ya ithafen olduğu biliniyor. Apple Watch prototipini hemen yukarıdaki videoda ayrıntılı şekilde görebilirsiniz.
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