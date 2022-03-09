LG OLED TV Sürdürebilirlik Prensipleriyle Üretiliyor

LG Electronics (LG) sürdürülebilir bir gelecek için, ürünlerini üretirken plastik kullanımını azaltıyor. Üretim aşamasında, 2020 yılına kadar yaklaşık 20 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullanan LG, 2025 yılına kadar bu oranı on kat artırmayı hedefliyor. 2030 yılı hedefi ise 600.000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmak. Bu kapsamda, LG markalı ürünlerde geri dönüştürülmüş plastik kullanımı yaygınlaşıyor. LG, bu yıl, plastik kullanımını 10.000 tona varan oranda azaltmak amacıyla, 2021 yılında 18 OLED TV modelinde daha az ham plastik kullandı.
Şirketin yeni nesil TV'leri, saygın bir test, inceleme ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı olan İsviçre Cenevre merkezli SGS Société Générale de Surveillance SA'dan Eko-Ürün onayını almış panelleri kullanıyor. SGS, iç mekanlarda havayı kirleten maddelerin azaltılması, tehlikeli maddelerin kullanımının azaltılması ve geri dönüştürülebilirliği kapsayan temel değerlendirme kategorilerinde LG OLED panellerine destek veriyor.
Hem Sürdürülebilir Hem İleri Teknolojiye Sahip
OLED TV'ler, kusursuz siyahlar, inanılmaz derecede doğal renkler ve sonsuz kontrast sağlamak için kendinden aydınlatmalı OLED pikselleri kullanıyor. Arkadan aydınlatma gerektirmeyen OLED, diğer tüm ekran teknolojilerinden daha ince ve daha hafif olmasının yanı sıra, bükülebilir ve katlanabilir TV'ler gibi benzeri görülmemiş formların oluşturulmasına olanak tanıyor.
LG OLED TV'ler Sürdürülebilirlik Odaklı Etkinliklere Destek Veriyor
Sürdürülebilirlik vizyonunu her alanda sergileyen LG OLED TV'ler küresel bazda olduğu gibi yerel pazarlarda da sürdürülebilirlik odaklı etkinliklere destek veriyor. LG OLED TV, bu amaçla 1 – 22 Mart 2022 tarihlerinde Mercado tarafından düzenlenen, iklim krizi karşısında kentsel tarım önerisini odağına alan "Orijinal By Nature" sergisinin de destekçilerinden biri oldu. Sergide, camın ileri dönüşümü ve dijital sanat ile beslenen kentsel tarım enstalasyonu, sudan aldığı ilhamla sanatı yaşayan bir sisteme dönüştürüyor. Cam sanatçısı Egemen Kemal Vuruşan'ın kullanılmış şişeleri ileri dönüştürerek tasarladığı enstalasyona, LG OLED ekranları aracılığı ile dijital sanatçı Ecem Dilan Köse'nin dijital sanat eserleri eşlik ediyor. LG OLED ekranlarından yansımalarıyla dijital sanat eserine yerleştirilen ve bitkileri besleyen mor ışık sayesinde enstalasyon yaşayan bir organizmaya dönüşüyor. Kentsel tarım uygulamalarıyla tanıdığımız Ek Biç Ye İç ekibi de projede iş birliğiyle yer alıyor ve sistemin çalışması konusundaki teknik desteği sağlıyor.
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