Kart Olmadan, Kartla Ödeme: FUPS QR Kart

FUPS, fiziksel ve sanal karta ek olarak hızlı ve kolay bir kart alternatifi daha geliştirdi. TR Karekod uyumlu FUPS QR Kart, kart taşımadan teması en aza indiren bir ödeme fırsatı sunuyor.

Kart Olmadan, Kartla Ödeme: FUPS QR Kart

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