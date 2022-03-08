Kart Olmadan, Kartla Ödeme: FUPS QR Kart

Fintech dünyasının yenilikçi oyuncusu FUPS, FUPS QR Kart'ı kullanıcılarına sundu. Kullanıcılar, cep telefonlarındaki FUPS uygulaması üzerinde oluşturulan FUPS QR Kart sayesinde kart taşımaya gerek kalmadan tüm fiziksel POS cihazlarında ödeme yapabiliyor. Kolayca tüm ATM'lerden para çekebiliyor ve QR Kart'ın bağlı bulunduğu FUPS hesabını harcama öncesinde değiştirebiliyor. FUPS kullanıcılarının fiziki kart satın alma ya da sipariş etme sürecine girmeden fiziki POS cihazlarında ödeme yapabilmesini sağlayan ve bu sırada da fiziksel teması en aza indiren FUPS QR Kart, ücretsiz olarak tüm FUPS kullanıcılarına sunuluyor.
Tek tuş ile kolaylıkla oluşturulabilen FUPS QR Kart, BKM TR Karekod ile uyumlu olduğundan yaygın kullanılabiliyor.
FUPS'un kullanıcılarına sunduğu bir diğer yeni özellik ise "Uzaktan Müşteri Edinimi Sistemi". Kullanıcılar bu teknoloji ile dakikalar içerisinde premium hesaba geçiş yaparak limitlerini artırabiliyor, FUPS'un tüm özelliklerine çok daha kolay erişebiliyor.
FUPS hali hazırda para transferi, fatura/abonelik ödemeleri, sanal ve fiziksel kart ile ödeme, e-pin (oyun, video, film, müzik platformları) alışverişleri, ortak ödeme ve uçtan uca bütçe yönetimi gibi finansal işlemleri 7/24 kesintisiz, güvenle, kolayca ve ücretsiz yapmaya fırsat veriyor. FUPS kullanıcıları ayrıca FUPS'un sektörle ilk kez tanıştırdığı yenilikçi özellikleri Chat ve Harcamadan Böl Böl'ün yanı sıra hem ilk hem patentli ''Seç Seç Hesap'' özelliğinden de yararlanmaya devam ediyor.
FUPS'u kullanmak için IOS, Android ve Huawei HarmonyOS işletim sistemleri ile uyumlu olan FUPS mobil uygulamasının cep telefonuna indirilmesi ya da FUPS.com internet şubesine giriş yapmak yeterli oluyor.
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