LG, OLED'leri Daha İyi Telefonlara Saklıyor!

LG, yeni amiral gemisi telefonu G7 ThinQ'da kullanmadığı OLED ekranı, daha büyük bir plan için saklıyor!

LG, OLED'leri Daha İyi Telefonlara Saklıyor!

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