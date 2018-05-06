LG, OLED'leri Daha İyi Telefonlara Saklıyor!
LG, yeni amiral gemisi telefonu G7 ThinQ'da kullanmadığı OLED ekranı, daha büyük bir plan için saklıyor!
LG, geçtiğimiz günlerde G7 ThinkQ'yu tanıttı ve bu telefon firmanın en son amiral gemisi modeli olmasına rağmen, bir OLED ekranla gelmiyor. Görünüşe bakılırsa LG, OLED ekranları V-serisi cihazları için saklıyor.
Konu hakkında LG ile konuşan Android Headlines'a göre firma, "daha 'yenilikçi' telefonları için OLED panelleri saklamak istiyor. Anlaşılan buradaki mesele bir fiyat farkı da değil; çünkü G7 ThinQ'da kullanılan yeni LCD ekranlar oldukça pahalı. Firma sadece, daha gelişmiş özellikleri V-serisi cep telefonlarına saklamak istiyor. Buna göre, henüz doğrulanmamış olsa da, muhtemelen göreceğimiz V30 varisi akıllı telefonda OLED ekran görebiliriz.
G7 ThinQ'larda kullanılan yeni LCD ekranların oldukça yüksek kalite olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu ekranlar, 1.000 nit'e kadar parlaklık sunuyor. LG, telefonun ne zaman satışa çıkacağını ve fiyatını henüz açıklamadı ama baharın sonlarına doğru satışa çıkmasını bekleyebiliriz.
H. Hüseyin Öztürk
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