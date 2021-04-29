LG PuriCare ile Temiz ve Sağlıklı Hava

Bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlaması, Clean Booster özelliği ile ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar iletmesi, HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90'ınından fazlasını ortadan kaldırmasıyla astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare, Türkiye'de satışa sunuluyor.