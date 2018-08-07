LG Q7 Plus Kutusundan Çıkıyor
LG G7 ThinQ'dan sonra bu kez de LG Q7+ kutusundan çıkıyor. Bakalım 1999 TL'lik Q7 Plus kutusunda neler getiriyor?..
LG, G serisinin yanı sıra V serisi ve Q serisi ile bu yıl da yola devam ediyor. Daha önce amiral gemisi LG G7 ThinQ'nun kutusunu açmış ve hemen ardından da detaylı incelemesini sizlerle paylaşmıştık. Yakın zamanda da G7 ThinQ'nun uzun kullanım senaryosuna ilişkin bilgilerimizi sizlere aktaracağız.
Bu defa da LG'nin bütçe dostu modeli LG Q7'nin kutusunu açarak sürece başlıyoruz. Bakalım LG Q7'nin kutusundan neler çıkıyor? Hemen yukarıdaki videomuzda izleyebilirsiniz...
LG Q7 Plus Özellikleri ve Fiyatı
İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)
Ekran: 5.5 inç IPS LCD 1080x2160 piksel
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450
Grafik İşlemci: Adreno 506
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ana Kamera: 16 MP
Ön Kamera: 8 MP
Su Koruması: Var (IP68)
Batarya: 3000 mAh
Bağlantılar: LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, BT 4.2, USB 2.0, 3.5 mm
Boyutlar: 143 x 69 x 8.4 mm
Ağırlık: 145 gr.
LG Q7+ Fiyatı: 1999 TL
Ercan Uğurlu
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