LG Q7 Plus Kutusundan Çıkıyor

LG G7 ThinQ'dan sonra bu kez de LG Q7+ kutusundan çıkıyor. Bakalım 1999 TL'lik Q7 Plus kutusunda neler getiriyor?..

Oynat LG Q7+ Kutudan Çıkıyor LG G7 ThinQ'dan sonra bu kez de LG Q7+ kutusundan çıkıyor. Bakalım 1999 TL'lik Q7 Plus kutusunda neler getiriyor?..

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