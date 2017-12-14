LG, Samsung'a Dev Ekranlara Sağlamaya Başlıyor!
İki büyük dev, Samsung ve LG, ses getirecek büyük bir ortaklık için kolları sıvadı!
The Korea Herald'ın yayınladığı rapora göre Samsung bu ay LG Display'den büyük miktarda 65 ve 75 inç LCD ekranlar tedarik edecek. Sharp ile anlaşmasını bitiren Samsung, LG ile yeni bir iş ortaklığına başlıyor. LG'nin, Sharp'ın bıraktığı yerden iş ortaklığını devralarak Samsung için ultra yüksek çözünürlüklü 40 inç paneller üretmesi bekleniyordu, ancak görünüşe bakılırsa bu tahminler gerçeğin sadece küçük bir kısmını yansıtıyor.
LG Display için konuşan bir temsilci yaptığı açıklamada şunları söyledi "65 ve 75 inçlik panelleri bu ayın sonlarından itibaren tedarik etmeye karar verdik. Şu an Samsung'la kararlı ve güvenli tedarik yollarını tartışıyoruz ve uzun dönem ortaklığı göz önünde bulunduruyoruz."
Samsung'un son zamanlarda QLED ekranları için aldığı yüksek miktarda eleştiri ve negatif yorumlar, markayı doğal olarak üçüncü parti bir üretici ile ortaklık yapmaya itmiş gibi görünüyor. LG'nin LCD tabanlı ekran teknolojileri yıllardır piyasada başarılı şekilde hayatına devam ediyor. Samsung'un LG ile anlaşması, iki marka için de çok avantajlı olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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