LG ThinQ ile Günlük Hayatı Yönetmek Çok Daha Pratik

Tüm dünya bir yıla yakın süredir pandemi nedeniyle evlerine kapandı. İş ya da farklı sebeplerle dışarı çıkmak zorunda kalanlar bile, işlerini tamamlar tamamlamaz evlerinin yolunu tutuyorlar. Yeni dünya düzeni, zaten ana yaşam merkezimiz olan evleri daha da önemli bir konuma getirdi. Evlerimiz artık korunma, barınma ihtiyacımızın yanı sıra, birer eğlence ve deneyim merkezi, öğrenim alanı haline geldi. Tabi tüm bunlar olurken, evdeki iş yükü arttı... Bir yandan yemek yaparken, diğer yandan evi temiz tutmaya, aynı anda da çamaşır makinesi programının bitip bitmediğine bakmaya çalışırken durum zaman zaman başa çıkılamaz hale geldi... LG'nin mobil uygulaması LG ThinQ, tüketicilerin yaşadıkları her anın tadını doya doya çıkartmaları için evle ilgili tüm işlere uzaktan erişim sağlayarak kullanıcılara kendilerine ayırabilecekleri daha fazla zaman bırakıyor. Kullanıcıların gittiği her yere giden ev asistanı ThinQ, evde hayatı güzelleştirmek için sezgisel bir ara yüz ve akıllı özelliklerle birlikte geliyor.
Bulaşık Makinesinden Klimaya Tüm Aletler Kontrol Altında
LG'nin ThinQ destekli AI cihazları ile Wi-Fi bağlantılı cihazları birbirine bağlayarak tüketicilerin hayatlarında benzersiz bir kolaylık getiriyor. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurutucular, klimalar, hava temizleyicileri, TV'ler ve buzdolapları dahil birçok LG ürününü kapsıyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar ThinQ cihazlarını uzaktan açabiliyor, kapatabiliyor, başlatabiliyor, durdurabiliyor veya ayarlarını değiştirebiliyor.
Kullanıcılar, oturdukları yerden kalkamadan ya da ev dışındayken, çamaşır makinesi, kurutucu veya bulaşık makinesinin programını tamamlamasına ne kadar süre kaldığını telefonlarındaki LG ThinQ uygulamasından görebiliyor, dilerlerse, uygulamayı iş biter bitmez kendilerine bildirecek şekilde ayarlayabiliyorlar. Böylece, kullanıcılara dinlenmek ya da eğlenmek için çok daha fazla boş zaman kalıyor.
Uygulama ayrıca, çamaşır makinesi ve kurutucu için yeni ve özel programlar indirmek ya da Proaktif Müşteri Hizmetleri servisinden faydalanmak için de kullanılabiliyor. Yapay zeka tabanlı müşteri hizmetleri çözümü, cihaz durumundan ve kullanım tercihlerinden yararlanarak, her cihazı en iyi durumda tutmak için faydalı ipuçları ve öneriler de sunuyor. Evden basit bir bakım gerçekleştirmek için bile bire bir müşteri desteği sunuyor.
LG ThinQ uygulamasını deneyimlemek isteyen tüketiciler, LG Brand Shop'larda Bulunan ThinQ deneyim alanında uygulamayı deneyebiliyor, hayatı kolaylaştıracak özelliklerine bizzat şahit oluyorlar.
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