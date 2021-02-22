LG ThinQ ile Günlük Hayatı Yönetmek Çok Daha Pratik

LG'nin Akıllı Ev Asistanı Uygulaması LG ThinQ, evdeki LG markalı akıllı cihazları birbirine bağlaması, ev aletlerinin uzaktan yönetilmesini sağlaması ve kullanıcıların hayatlarına kolaylık katmasıyla yeni bir yaşam tarzı oluşturuyor. Artık evlerinde daha fazla vakit geçiren tüketiciler LG ThinQ'nun avantajları ile zahmetsiz ve eğlenceli bir yaşamı deneyimliyorlar.