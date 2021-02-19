Electronic Arts'ın Dev Oyun Şirketini Satın Alması, Resmi Olarak Onaylandı

Oyun dünyasında taşlar bir kez daha yerinden oynadı. Elektronic Arts, geçtiğimiz yılın sonunda açıklanan Codemasters'ı satın alma hamlesini resmi olarak tamamladı.

Codemasters resmi olarak EA'ya geçti

Çeşitli popüler yarış oyunlarıyla tanınan İngiliz video oyunları şirketi Codemasters, artık  resmi olarak Electronic Arts'ın bir parçası. Bu da, satın almanın ilgili kurumlar tarafından kabul edildiği anlamına geliyor.

Satın alma, göz önünde bulundurulması gereken ilginç bir yolculuk oldu. Take-Two Interactive, başlangıçta Codemasters'ı neredeyse bir milyar dolarlık bir anlaşma ile satın almak için görüşüyordu. Ancak EA araya girdi ve 1,2 milyar dolarlık bir teklif verdi. Codemasters bu yeni teklifi Aralık ayında kabul etmişti.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson yaptığı açıklamada, "Electronic Arts ve Codemasters'taki yetenekli ekipleri bir araya getirirken yarış oyunları ve içeriği için heyecan verici yeni bir çağın başlangıcını görüyoruz" dedi ve ekledi: "Yarış oyunları hayran kitlesi Dünya çapında büyümeye devam ediyor ve birleşik portföyümüz, yenilikçi yeni deneyimler yaratmamızı ve otomobillerin ve motor sporlarının heyecanına daha fazla oyuncu getirmemizi sağlayacak. Ekiplerimiz, her platformda oyuncular için harika oyunlarla yarış eğlencesinde küresel bir güç merkezi olacak."

EA'nın yarış portföyü zaten Need for Speed ve Burnout gibi popüler oyunları içeriyor. Şimdi Codemasters ile bu liste, yayıncının kapsamını sadece arcade yarışçılarının ötesine genişleten diğer serilerin yanı sıra Dirt, GRID, Formula 1 ve Project CARS'ı içerecek şekilde artıyor.

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