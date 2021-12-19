LG Tiiun'la Ev İçerisinde Sebze ve Yeşillik Yetiştirmek Çok Kolay

LG'nin uzun yıllara dayanan beyaz eşya deneyimi ve gelişmiş teknolojisi sayesinde mükemmelleştirilen Akıllı Bahçe Tiiun, tüketicilerin tüm yıl boyunca kendi yeşillerini yetiştirmelerini sağlıyor.

LG Tiiun'la Evde Yeşillik Yetiştirmek Çok Kolay

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

La Casa de Papel x Free Fire heyecanı!

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Bir Domuzun Böbreği, Bir İnsana Başarıyla Nakledildi!
Bir Dönemin Efsanesi Game Boy ile İnternete Girmek Artık Mümkün!
2022'de 30 TB Kapasiteli Devasa Diskler Gelebilir!
LG Tiiun'la Ev İçerisinde Sebze ve Yeşillik Yetiştirmek Çok Kolay
Onay Kodlarınızı Kimseyle Paylaşmayın

 

 