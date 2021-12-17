Yine iğneledi: Elon Musk – Jeff Bezos rekabeti bu yemekte mi başladı?

Elon Musk, Blue Origin'in daha fazla ilerleme kaydetmesi için kasıtlı olarak Jeff Bezos'u kışkırtmaya çalıştığını söylüyor. Musk, "Bir arkadaşımın dediği gibi, Blue Origin'de daha fazla ve jakuzide daha az zaman geçirmeli" diyor. Musk'un bu mesajı dünyanın en zengin 2 adamı arasındaki 15 yıllık süren rekabette daha önce de sıkça görülen mesajlardan.
Dünyanın en zengin iki kişisi, Elon Musk ve Jeff Bezos arasında büyük bir rekabet yaşanmakta olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu ikili arasındaki rekabet ilk defa 2004'te, bir yemekte karşı karşıya geldiklerinde başlamış olabilir.
2004'te Neler Oldu?
1/ In 2004, Elon Musk and Jeff Bezos met for a meal to discuss space.
It was one of their few in-person interactions.
The conversation they had perfectly captures the different approaches they've taken to space exploration.
Here's the story ?? pic.twitter.com/g8hAsEj3d4— Trung Phan ???? (@TrungTPhan) March 1, 2021
Business Insider'ın haberine göre 2004 yılında hem Blue Origin hem de SpaceX henüz emekleme aşamasındaydı ve iki firma da uzaya herhangi bir roket fırlatmamıştı. Ancak bu, rekabetin bir anda başlayıp alevlenmesini engellemedi. İkili tekrar kullanılabilir roket planlarını birbirine anlatırken, bir anda bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyor.
Christian Davenport'un yeni kitabı "Uzay Baronları"nda bu olay anlatılırken, Musk'ın toplantıdan sonra, "Elimden gelen en iyi tavsiyeyi vermeye çalıştım, ama Bezos bunu kulak arkası etti" dediği yazıyor.
Bu yılın başlarında, iş gazetesi The Hustle yazarlarından Trung Phan bir makalesinde Musk ve Bezos'un bir restoran masasında gülerek verdiği pozu kullandı. Phan bu fotoğrafın 2004'te çekildiğini ve rekabetin başladığı tartışmalı yemeğin bu yemek olabileceğini yazdı.
Musk fotoğrafa tepki olarak "Vay canına, aradan 17 yıl geçmiş olduğuna inanamıyorum" tweetini attı.
İkili Arasındaki Rekabette Son Dönem
İkili arasında uzay rekabeti de kıyasıya ve gergin şekilde sürüyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX ve Jeff Bezos'un Blue Origin şirketleri uzaya yolculuk konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor. Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, NASA'nın astronotları Ay'a götürecek uzay aracının inşası için SpaceX'i seçmesine karşı yasal süreç başlatmıştı tansiyon yükselmişti.
15 yıldır süren rekabet ikili arasında karşılıklı iğneli mesajlarla devam ediyor.
Yeni Rekabet Alanı Servetleri
Bezos, yaklaşık 2017'den beri dünyanın en zengin insanıydı, ancak Ocak 2021'de Musk, Tesla hissesi tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığında zirveye çıktı. Musk ve Bezos yıl boyunca birkaç kez yer değiştirdi ancak son dönemde Musk, Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre 255 milyar dolarlık servetiyle, Bezos'un 199 milyar dolarlık servetine fark atmış durumda.
Musk, Bezos'la dalga geçmek için bunu bir fırsat olarak kullandı. Musk, dünyanın en zengin insanı olmasının ardından Forbes'a e-posta gönderdi, Bezos'a gönderme yaparak "Jeffrey B.'ye gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğim" dedi.
Musk'ın Son Mesajları
Musk geçtiğimiz günlerde Bezos'un "kendini biraz fazla ciddiye aldığını" ve kasıtlı olarak eski Amazon CEO'sunu kışkırtmaya çalıştığını söyledi.
Financial Times'a verdiği röportajda Mus, "Bazı yönlerden, daha fazla ilerleme kaydetmeleri için onu Blue Origin'de daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmeye çalışıyorum" dedi .
Musk, Bezos'un "oldukça iyi bir mühendislik yeteneğine" sahip olmasına rağmen, ayrıntılara girmek için çok fazla "zihinsel enerji" harcamadığını da sözlerine ekledi. Musk, "Bir arkadaşımın dediği gibi, Blue Origin'de daha fazla ve jakuzide daha az zaman geçirmeli" dedi.
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