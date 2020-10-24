LG'den TV Tarihinde Bir Dönüm Noktası!

Televizyon teknolojilerindeki en yenilikçi gelişme olarak kabul edilen türünün tek örneği kıvrılabilir LG SIGNATURE OLED R, Güney Kore'de satışa sunuldu.

LG'den TV Tarihinde Bir Dönüm Noktası!

LG Electronics (LG), bugün Güney Kore'nin merkezi noktalarında yer alan yedi premium tüketici elektroniği mağazasında dünyanın ilk kıvrılabilir TV'si olan LG SIGNATURE OLED R'nin (model RX) satışa sunulduğunu duyurdu. Çığır açan TV, 100 milyon KRW (87.000 USD) perakende satış fiyatıyla satışa sunuluyor.

LG SIGNATURE OLED R, en iyisini talep eden, oyunun kurallarını değiştiren ve yeniliğin gerçek değerini anlayabilen müşteriler tarafından takdir edilecek bir başyapıt olarak tanımlanıyor. LG SIGNATURE OLED R, sadece olağanüstü bir mühendislik ve kullanıcı odaklı tasarım başarısı değil, her alanı zenginleştirecek ve her yaşam tarzını tamamlayacak bir sanat eseri konumunda bulunuyor.

Zarifliği ve estetik görünüşünün yanı sıra, kıvrılabilir OLED ekranının yumuşak hareketiyle büyüleyen bu çığır açan TV, en mükemmeliyetçi tüketicilerde bile istek uyandıracak nitelikte. LG'nin Güney Kore'deki gelişmiş Gumi tesisinde üretilen her TV, her ayrıntıya özen gösterilerek ustalık benzeri becerilerle titizlikle bir araya getirildi.

Artizan düzeydeki özen, fırçalanmış alimünyum kasasından Kvadrat of Denmark imzalı şık ve modern yün hoparlör kapağına kadar LG SIGNATURE OLED R'ın her detayında görünüyor. Tüketiciler, Signature Black, Moon Grey, Topaz Blue veya Toffee Brown olmak üzere, LG SIGNATURE OLED R'ın dört zarif kaplama tonu arasında seçim yapabiliyor ve alüminyum tabana bir isim veya mesaj yazdırarak ünitelerini daha da kişiselleştirebiliyorlar.

LG SIGNATURE OLED R, üstün görüntü kalitesi sağlamak için kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisinden ve bağımsız karartma kontrolünden yararlanan, pürüzsüz 65 inç esnek OLED ekrana sahip. Yeni TV, gelişmiş donanımın ötesinde, LG'nin yenilik yapma ve tüketici avantajlarına doğrudan katkıda bulunan yeni olanaklar yaratma konusundaki rakipsiz yeteneğini temsil ediyor. TV'nin kıvrılabilir tasarımı ev eğlencesi alanında da yepyeni bir olanak yaratarak düğmeye dokunarak gözden kaybolabilen bir TV ile çevresindeki alan arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor.

LG'nin mükemmel tasarımı, kullanıcıları duvarın sınırlamalarından kurtararak, yalnızca açıldığında yararlı olan büyük, siyah bir ekran için kalıcı olarak yer ayırmak zorunda kalmadan yaşam ortamlarını düzenlemelerine olanak tanıyor. LG SIGNATURE OLED R, üç farklı görüntüleme formatına dönüşebilme özelliği ile - Tam Görünüm, Yarı Görünüm ve Sıfır Görünüm - şirketin OLED teknolojisindeki ustalığı sayesinde kullanıcı deneyimini heyecan verici, yeni yollarla genişletiyor.

LG Home Entertainment Company Başkanı Park Hyoung-sei, "LG SIGNATURE OLED R'de gösterilen teknolojik ve tasarım yeniliğinin kusursuz birleşimi, gerçekten bir sanat eseri olarak adlandırılmayı hak eden eşi görülmemiş bir başarıdır. Televizyonun ne olduğunu yeniden tanımlayan bu benzersiz gerçek lüks ürün, farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimi ve alan hakkında yeni bir düşünme yöntemi sunarken, LG'nin premium TV pazarındaki liderliğini bir kez daha teyit ediyor" dedi.

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