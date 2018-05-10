LG TV'lere Google Asistan geliyor!
LG, 2018 serisi OLED ve Süper UHD TV'lerinin tümüne Google Asistan'ı getiriyor!
Google I/O 2018'in başlamasından hemen önce LG, Google Asistan'ın kendi 2018 webOS TV'lerinde olacağını açıkladı. Birçok akıllı telefonda, kulaklıkta ve Android TV cihazında bulunan, akıllı ev kontrollerini ve dil komutlarını mümkün kılan akıllı AI (yapay zeka) asistanı Google Asistan'ı TV kumandanızdaki mikrofondan kullanmanız mümkün olacak.
Bu açıklamanın en güzel yanı, LG televizyon sahiplerinin Google Home ve Google Home Mini gibi bir cihaza para harcamak zorunda kalmayacağı anlamına gelmesi. Artık kullanıcılar, tıpkı bu akıllı hoparlörleri kullandıkları gibi 2018 LG TV'lerini kullanabilecekler.
LG TV'lerde Google Asistan, LG'nin sahip olduğu ve kendine has yetenekler sunan ThinQ platformu ile birlikte yer alacak. LG TV'lerdeki ThinQ, örneğin, görüntü modlerı arasında otomatik geçiş yapabiliyor, ayrıca kablo TV izlerken daha karmaşık komutları yerine getirebiliyor (Mesela "Bu program bittiğinde TV'yi kapat gibi).
LG'nin 2018 AI kullanan TV'leri ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da diğer Google Asistan cihazlarla birlikte çalışacak. Senenin ilerleyen zamanlarında daha fazla bölgenin de açıklanması bekleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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