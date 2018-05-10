LG TV'lere Google Asistan geliyor!

LG, 2018 serisi OLED ve Süper UHD TV'lerinin tümüne Google Asistan'ı getiriyor!

LG TV'lere Google Asistan geliyor!

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