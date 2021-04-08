LG, Ürünleriyle Sağlıklı Yaşamı Destekliyor

LG, son teknolojiye sahip ürünleriyle tüketicilerinin sağlıklı yaşam tarzlarını destekliyor, hem bireysel hem de yaşadıkları alanların hijyenini üstün bir şekilde sağlıyor.