Apple'ın Bir Sonraki iMac'i, Beklenenden Daha "Büyük Bir Sürprizle" Gelecek

Apple'ın sıradaki iMac'leri, mevcut 27 inçlik amiral gemisi modelden çok daha büyük bir ekrana sahip olabilir.

  • Ercan Uğurlu
Apple'ın Bir Sonraki iMac'i Çok Büyük Olacak

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