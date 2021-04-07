Apple'ın Bir Sonraki iMac'i, Beklenenden Daha "Büyük Bir Sürprizle" Gelecek

Apple hakkında ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, gelecek iMac'i için "süper" boyutta bir ekran planlıyor. Şirketin şu an piyasada olan amiral gemisi konumundaki iMac'inin ekranı 27 inç büyüklüğünde olurken, bir sonraki iMac bu boyutu artırabilir.
MacRumors'un raporlarına göre bir sonraki iMac'te tam 32 inç büyüklüğünde bir ekran paneline yer vermeyi düşünen Apple, böylece kullanıcılara daha fazla görüş alanı sağlayacak. Bu sayede özellikle geniş ekrana ihtiyaç duyan tasarımcıların ihtiyacı karşılanacakken, çözünürlüğün de 6K'ya dayanması bekleniyor. Öte yandan halef iMac'in tek numarası bu olmayacak.
Uzun zamandır beklenen yeni iMac'lerin gerçekte ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor. Fakat sızıntılar gelmeye başladığına göre çok da geç kalmayacağı açık. Bunun yanı sıra Apple'ın dizüstü bilgisayarlarında kendi ARM tabanlı işlemcilerine geçmesi, şirketin iMac'lerinde de M1 yükseltmesi yapabileceğine işaret ediyor.
Bu konuda da çalışmalar mevcut. M1 yongasından sonraki adımın M1X olarak adlandırılabileceği ve 12 çekirdekli bir CPU'nun gelecek iMac'te yer alabileceği belirtiliyor.
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