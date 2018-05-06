LG V35 ThinQ Görselleri Sızdı

Sızan LG V35 ThinQ görselleri, daha önce ortaya atılan bu iddianın gerçek olabileceğine işaret ediyor...

LG V35 ThinQ Görselleri Sızdı

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