LG V35 ThinQ Tanıtıldı!
LG'nin G7 ThinQ'e çok benzeyen ancak daha pahalı telefonu LG V35 ThinQ, artık gerçek.
LG, yeni telefonu V35 ThinQ'i bugün tanıttı. Dışarıdan bakıldığında V30S ve V30'a çok benzeyen yeni telefonun teknik özellikleri, yeni G7 ThinQ'i andırıyor.
LG V35 ThinQ'in LG G7'den en önemli farkları arasında, ekran, pil kapasitesi ve RAM miktarı var. LG V35, çentiksiz bir OLED ekranla geliyor. Cihazın ekranı G7'den biraz daha geniş, ancak bu tek elle kullanımı biraz zorlaştırıyor. LG G7'nin 3.000mAh'lik piline karşılık olarak 3.300mAh'lik bir pille gelen telefonda 6GB RAM bulunuyor. LG G7'nin öne çıkan özelliklerinden Boom Box hoparlör, yeni LG V35'te bulunmuyor. V35'in güç düğmesi, parmak izi sensörüyle aynı yerde birleşmiş.
LG V35 ThinQ'in Amerikan mobil hizmet sağlayıcısı AT&T'deki fiyatı 900 dolar. Telefon, 8 Haziran'dan itibaren satışa sunulacak. V35'in G7'den 150 dolar daha pahalı olmasını haklı çıkaracak bir neden bulmak ise zor. Çentikten nefret ediyorsanız ve150 dolar fazlasını ödeyip V35'i almak aklınıza yatıyorsa, tercihiniz V35'ten yana olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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