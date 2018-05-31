LG V35 ThinQ Tanıtıldı!

LG'nin G7 ThinQ'e çok benzeyen ancak daha pahalı telefonu LG V35 ThinQ, artık gerçek.

LG V35 ThinQ Tanıtıldı!

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