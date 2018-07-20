LG V40 ThinQ Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung Galaxy Note rakibi LG V40 ThinQ, çok yakında geliyor. Yeni modelin çıkış tarihi belli oldu.

LG V40 ThinQ çıkış tarihi belli oldu

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