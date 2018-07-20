LG V40 ThinQ Çıkış Tarihi Belli Oldu
Samsung Galaxy Note rakibi LG V40 ThinQ, çok yakında geliyor. Yeni modelin çıkış tarihi belli oldu.
Akıllı telefonlarında amiral gemisi statüsüne G serisinden sonra V serisini de yerleştiren LG, bu ailesi ile Samsung'un Note serisiyle rekabet ediyor. Yakın zamanda Samsung Galaxy Note 9 tanıtılacak. Bu noktada da işleri hızlandıran LG, V40 için kolları sıvamış durumda.
Güney Koreli ETNews'in iddiasına göre LG V40 ThinQ ekim ayında tanıtılacak. Ekim ayının ilk haftalarında tanıtılması beklenen LG V40, böylece eylül ayında satışa çıkacak olan Galaxy Note 9'dan hemen sonra raflarda olacak.
LG'nin tanıtımı biraz geciktirmesinin sebebi de yalnızca Samsung değil, aynı zamanda eylül ayında geleneksel lansmanını yapacak olan Apple'ın gölgesinde kalmamak. En azından düşüncemiz böyle olduğu yönünde.
LG V40 ThinQ'nun özellikleri ise şu anda pek bilinmiyor. Yalnızca akıllı telefonun yapay zeka özellikleri içerdiği için ThinQ ibaresini aldığı ve yüz tanıma teknolojisinde işleri ilerleteceğine yönelik söylemler mevcut. Ayrıca LG V40 ThinQ'da 5 kameranın yer alacağı da iddia ediliyor. Elbette tüm bunları ve daha fazlasını LG'nin muhtemelen ekim ayında yapacağı lansmanda göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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