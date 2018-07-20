LG V40 ThinQ çıkış tarihi belli oldu

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler