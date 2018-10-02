LG V40 ThinQ'nun Beş Kamerası Birden Göründü!
LG'nin sıradaki amiral gemisi telefonu V40 ThinQ'ya ait versatil kamera sisteminin detayları sızdırıldı!
LG V40'ın özelliklerini ve beş kameraya sahip olacağını aşağı yukarı doğrulamış olsa da bunlar hakkında pek bir detay vermemişti. Ancak görünüşe göre yeni bir sızdırma hadisesi bu boşluğu da doldurdu.
About those five cameras on the LG V40 ThinQ... pic.twitter.com/DzC9aJnlFT— Evan Blass (@evleaks) 1 Ekim 2018
Güvenilir bir kaynak olarak nam salan Evan Blass'tan gelen tweet'te beş lensin de hangi amaçla telefona yerleştirildiği yazıyor. Buna göre LG V40 ThinQ; arka tarafında bir standart, bir süper geniş açı ve bir de telefoto yakınlaştırma lensine sahip olacak.
Bu, oldukça kullanışlı bir kamera sisteminin telefonda bulunacağının müjdesi. LG G7 ThinQ ve LG V35 ThinQ'da birer standart ve birer geniş açılı kamera bulunuyor. Yani LG var olan kameraların arasında telefoto lensini de ekleyerek uzaktan yapılan çekimlerde de kolaylık sağlayacak.
Bir başka üçlü kamera sistemini telefona ekleyen model olan Huawei P20 Pro'da farklı bir yaklaşım kullanılarak bir standart, bir siyah-beyaz ve bir telefoto lensi yerleştirilmişti.
Öndeki ikili kamera sisteminde ise bir standart ve bir geniş açılı kamera kullanılarak selfie çekimlerinde de seçenekler geniş tutulmuş olacak.
Bu bilgilerin hiçbirisi henüz doğrulanmış değil fakat bu iddia daha önce LG V40'ın hakkında ortaya çıkan 20MP'lik standart, 16 MP'lik geniş açılı ve 13 MP'lik telefoto lensi iddiasını destekler nitelikte.
Bunlar LG V40 hakkında ortaya çıkan tek haber değil. Telefon ayrıca Bluetooth SIG (Bluetooth Özel İlgi Grubu) tarafından da sertifikalandırıldı. MySmartPrice ise bu telefona ait beş ayrı varyasyonun sertifikalandığını iddia ediyor.
Bu, telefonun Bluetooth 5.0'a sahip olacağının da habercisi. Sertifikalandırma da böylelikle telefonun LG tarafından açıklanan tanıtım tarihi olan 4 Ekim'e az bir zaman kala yapılmış oldu.
Doğan Kürşat Aktaş
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