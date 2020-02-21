LG V60 ThinQ, Geekbench Skoruyla Can Yakacak

LG'nin gelecek amirali V60 ThinQ, henüz tanıtılmadı. Ancak telefonla ilgili bilgiler son hız gelmeye devam ediyor. Corona Virüsü sebebiyle Mobil Dünya Kongresi ertelenmeseydi, muhtemelen LG, V60 ThinQ akıllı telefonunu MWC 2020 etkinliğinde tanıtacaktı. Şimdi ise yeni amiralin ne zaman tanıtılacağı belli değil, ancak çok gecikeceğini düşünmüyoruz. Ortaya çıkan yeni sızıntılar da bu düşünceyi kuvvetlendiriyor.
LG V60 ThinQ, bu kez Geekbench tablolarına yansımış. Geekbench skor tablosuyla üst seviye performans göstereceği açık görünen yeni amiral, yapılan Geekbench tek çekirdek testinde 898 puan toplarken, çoklu çekirdek performansında ise 3266 puan almayı başarmış. Bu skorlarla, selef model LG V50 ThinQ bir yana pek çok farklı marka akıllı telefona da adeta göz dağı veriyor.
LG V60 ThinQ Özellikleri Neler?
LGE KM-V600N kod adıyla listelenen telefonda Android 10 işletim sisteminin yüklü bulunduğu görülürken, öte yandan telefonda 8 çekirdekli Qualcomm işlemci yer alıyor. Telefonda yer alan RAM kapasitesi ise 8 GB olarak görülüyor.
LG V60 ThinQ da ayrıca 4 kanal mikrofon yer alacak. Böylece özellikle video kaydı sırasında çok daha temiz ses performansı sağlayacağı öne sürülen V60 ThinQ'nun yine 5000 mAh kapasitesinde bir batarya ile tanıtılması bekleniyor.
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