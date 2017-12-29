LG ve Here yeni bir ortaklığa imza atıyor
LG ve Here ortaklığı ile otomobiller, birbirleri ile daha iyi iletişim kuracaklar!
Kendini süren arabaların veri paylaşımından faydalanabilecekleri açık bir şekilde belirgin bir şey, sonuç olarak arabanızın trafik sıkışıklıklarından, sıkışıklığın içinde kalmadan haberdar olmasını istersiniz. LG de bu durumun farkında ve teknoloji devi, Here ile yeni bir ortaklık kurarak tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın olan otonom araçlar için yeni nesil bir iletişim merkezi oluşturuyor. Here'in konum bilgisi LG'ye bir arabanın durumsal farkındalığını diğer araçlar ile paylaşmasını sağlama imkanı sunacak ve özelleştirilmiş bilgiler ve (muhtemelen) daha mantıklı olan seçenekleri önerebilecek. Örneğin sizi gideceğiniz yere ulaştırabilecek daha sakin bir yol varsa arabanız size bu yolu önererek gecikmeden gideceğiniz yere ulaşmanızı sağlayabilir.
Bu ortaklık, LG'nin sürücüsüz araba alanındaki ilk ortaklığı olmamakta. Daha önce de 2014 yılında Mercedes ile otomatik frenler için bir ortaklık kurulmuştu ve şu anda da bataryalar ve diğer parçaları sağlıyor.
Ancak bu yeni ortaklık, LG'nin otonom sürüş dünyasından büyük bir pay istediğinin açık bir göstergesi olmakta. Firma, arabaların kendilerini üretmiyor olabilir ancak bu araçların birbirleri ile konuşmalarını sağlayan sistemin temelini oluşturmak istiyor.
Levent Öztürk
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