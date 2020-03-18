LG, WhatsApp Destek Hattı Açıldı! Artık WhatsApp Üzerinden Ulaşabilirsiniz!

LG Electronics Türkiye, müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşıyarak, tüketicilerin LG ürünleri ile ilgili bilgi ve teknik destek almalarını sağlayacak bir WhatsApp hattı açtı.

LG, WhatsApp Üzerinden Müşteri Desteğine Başladı

LG Electronics Türkiye (LG), haftanın 7 günü, 09:00 – 17:00 saatleri arasında aktif olarak hizmet verecek WhatsApp hattıyla tüketicileriyle daha da yakınlaşıyor. LG kullanıcıları ya da LG ürünleri hakkında bilgi almak isteyen tüketiciler 0530 918 65 43 numaralı WhatsApp hattından LG TV, Beyaz Eşya, Mobil Telefon ya da Klima ve İklimlendirme Sistemleri ile ilgili detaylı ürün bilgisi ya da teknik destek alabiliyorlar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
19 Mart 2020 A101 kataloğunda neler var? İşte teknolojik ürünler
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Günün En çok Okunanları
Corona Virüsü Salgını, Kuzey Kutbu'na Kadar İlerledi
Bu Hastanede Corona Virüs Bakımını Robotlar Yapıyor.
Microsoft ve Apple, Corona Nedeniyle Mağazalarını Kapattı
LG, WhatsApp Destek Hattı Açıldı! Artık WhatsApp Üzerinden Ulaşabilirsiniz!
Scarlett Johansson'lu Black Widow'a Corona Virüsü Darbesi

 

 