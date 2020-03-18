LG, WhatsApp Destek Hattı Açıldı! Artık WhatsApp Üzerinden Ulaşabilirsiniz!

LG Electronics Türkiye, müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşıyarak, tüketicilerin LG ürünleri ile ilgili bilgi ve teknik destek almalarını sağlayacak bir WhatsApp hattı açtı.