LG, Yeni Akıllı Dolabını CES 2019'da Tanıttı
LG giysilerinizi koruyan yeni akıllı dolabını tanıttı...
Akıllı hoparlörler, akıllı TV'ler, akıllı aydınlatma – CES 2019'da duyurulan yeni LG Styler sayesinde, evinize yönlendirilen büyüyen yapay zeka özellikli akıllı ev aletlerinin listesine akıllı dolapları da ekleyebilirsiniz.
Dahili ekranlı, aynı önlü bu dolap, sadece içindeki kıyafetleri depolamakla kalmayacak, aynı zamanda onlarla da ilgilenecek.
Dolap hareketli bir askı sistemi içeriyor ve içinde depolanan giysilerdeki kırışıklıkları otomatik olarak düzeltebiliyor.
LG, alerjisi olanları rahatsız etmemek için tasarlanan TrueSteam adlı akıllı bir buharlama sistemi de geliştirdi.
Sadece giysilerinizi dolabın içine asmanız ile LG AI ThinQ asistanı, giysilerinizde toz ve astım tetikleyici alerjenlerin birikmesini önleyen, size uygun bir buharlama döngüsüne başlıyor.
LG'nin büyüyen akıllı ev cihazları paketinde, bildirim gönderen buzdolabından yeni, AI donanımlı ev yapımı bira üreticisi LG HomeBrew'e kadar pek çok AI destekli sistem bulunuyor.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın