LG'nin "Yuvarlanabilir Ekranlı" Telefonu, Fiyatıyla Cep Yakacak

LG'nin "yuvarlanabilir ekranlı" telefonu LG Rollable'ın fiyatı sızdı. Görünüşe göre bu telefona sahip olmak için, cebinizi boşaltmanız gerekecek!

  • Levent Öztürk
LG Rollable fena halde cep yakacak

LG'nin beklenen "katlanabilir telefonu" LG Rollable hakkında söylentiler oldukça fazla. Bu "katlanabilir telefonun" ekranının yuvarlanarak küçülebildiği veya büyüyebildiği söyleniyor. Bu da onun "yuvarlanabilir ekranlı telefon" olarak anılmasına neden oluyor. Şimdi ise bu teknolojinin maliyetinin ne olabileceğine dair bir fikrimiz var ancak bu konuda haberlerin iyi olmadığını söyleyebiliriz.

Sızıntı kaynağı @cozyplanes tarafından LG Rollable'ın fiyatının yanı sıra potansiyel yayım tarihi ve küçük bir özellik listesi duyuruldu. Bu noktada belirtmekte fayda var ki, @cozyplanes daha önce de birkaç sızıntı duyurmuş olsa da, bu sızıntıların tamamı henüz sunulmamış cihazlarla ilgili ve bu yüzden verilen bilgilerin ne kadar doğru veya güvenilir olduğunu söylemek henüz mümkün değil.

Bu sızıntıya göre LG Rollable'ın fiyatı, 2.359 dolar olacak. Bu fiyatın gerçekten çok yüksek olmasının yanı sıra, diğer katlanabilir telefon rakiplerinin pek çok ülkede sahip olduğu fiyatın da üzerinde olduğu (örneğin Samsung Galaxy Z Fold 2 1.999 dolar fiyat etiketine sahip) rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca sızıntıda, telefonun Mart ayında tanıtılacağı ancak Haziran ayına ertelenme ihtimali olduğu da söyleniyor. Yani cihazı ne zaman görebileceğimiz de net değil.

Sızıntıda LG Rollable'ın bazı özellikleri de sunuluyor. Her ne kadar bu bilgiler de fiyat kadar çekingen bir şekilde sunulmuş olsalar da, en azından fikir verdikleri söylenebilir. Görünene göre telefonun 7.4 inçlik bir ekranı olacak ve bu değerin telefon açık olduğu sırada sahip olacağı değer olduğu tahmin edilebilir.

Sızıntıya göre telefon yeni Snapdragon 888 çipsetine ve 16GB RAM'e sahip olacak, yani güç açısından rakiplerinin gerisinde kalmayacak. Ayrıca telefonun bataryasının da 4.200mAh olacağı söyleniyor.

Bu özelliklerin bir kısmı, telefon hakkında daha önce duyulan diğer bilgilerle örtüşüyor ve bu yüzden gerçek olma ihtimalleri var. Ayrıca daha önceki söylentiler de "erken 2021" yayımına işaret ediyordu. Kim bilir, belki LG Rollable ile çok yakında tanışmamız mümkün olabilir.

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