LG'nin "Yuvarlanabilir Ekranlı" Telefonu, Fiyatıyla Cep Yakacak

LG'nin "yuvarlanabilir ekranlı" telefonu LG Rollable'ın fiyatı sızdı. Görünüşe göre bu telefona sahip olmak için, cebinizi boşaltmanız gerekecek!