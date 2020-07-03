Katlanan Ekranlı Cepleri Unutun; "Yuvarlanan Ekranlı" Cepler Geliyor

LG'nin "yuvarlanabilen" ekranları, görünüşe bakılırsa telefonlara doğru geliyor. Yeni bir rapora göre yuvarlanabilen telefonu 2021'de görebiliriz.
TheElec'in kaynakları, bu telefonun Project B adı altında geliştirildiğini söylüyor. Şirketin CEO'su Kwon Bong-Seok'un adından esinlenen projede ilk prototipin Pyeongtaek'teki tesislerde üretildiği belirtiliyor. Rapora göre Project B'nin ekranı, yanlara doğru genişliyor ve istendiğinde kıvrılabiliyor.
Telefonun nasıl bir mekanizmaya ve tasarıma sahip olacağı henüz bilinmese de, önceki patentler yana doğru açılan bir cihazı gösteriyordu. Ancak bu patentin üzerinden zaman geçtiğinden LG, daha yeni bir tasarıma geçmiş olabilir.
Raporlar, uzun zamandır pazar payı kaybeden LG'nin bu tür projelerle moral toplamayı umduğunu söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın