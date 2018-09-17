LG'den Apple'a OLED ekran desteği

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ