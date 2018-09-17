LG'den Apple'a OLED Ekran Desteği
LG, Samsung'tan sonra Apple'a da iPhone için OLED panel sağlayacak!
Apple, her ne kadar geçtiğimiz yıl iPhone X modeliyle OLED ekranlara geçiş yapmış olsa da, bu seneki tanıtımında bu geçişi neredeyse tamamladı diyebiliriz. Zira geçtiğimiz yıl 3 telefonunun 2'sini LCD ekranla üretmeye devam eden Apple, bu yıl 3 modelinin 2'sini OLED ekranla piyasaya sürdü. Dolayısı ile Amerikalı şirketin OLED panele karşı ihtiyacı arttı. Geçtiğimiz yıl Samsung ile OLED ekran konusunda anlaşmaya varan Apple, görünen o ki daha fazla tedarikçiye ihtiyaç duyuyor. Bu noktada da Apple, LG'nin kapısını çalmakta gecikmemiş.
Apple, LG Display ile iPhone ürün serisi için OLED panel konusunda anlamaya varmış gibi görünüyor. LG, OLED panellerin yardımcı tedarikçisi rolü üstlenecek. Bilindiği gibi Apple bu konuda ana tedarikçi olarak Samsung'u seçmişti. LG ile elini kuvvetlendirmiş oluyor.
Elbette Apple'ın LG ile anlaşması, Samsung'un bu konudaki otoritesini de bir anlamda sarsacak. Dolayısı ile ekran üretimi konusunda Apple'ın pazarlık payını da arttıracak ve telefonun en büyük parçası olan ekranın maliyeti de düşecek. En azından anlaşmayla bu öngörülüyor. iPhone X'te yer alan ekranın üretim maliyetinin 110 Dolar olduğu düşünüldüğünde, bu anlaşma Apple'ın işine bir hayli yarayabilir.
Ercan Uğurlu
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