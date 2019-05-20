LG'den "Göz ve Kulak" Ekleyen Yapay Zeka

LG'nin yeni yapay zeka işlemcisi, akıllı cihazlarımıza adeta "bir çift göz ve kulak" ekliyor!

LG'den "Göz ve Kulak" Ekleyen Yapay Zeka

Teknoloji firmalarının akıllı ev yarışı sürerken LG'nin son gelişmelere cevabı, yeni bir yapay zeka (AI) işlemcisiyle oldu. İşlemci, evdeki belirli işleri yerine getirmenize yardımcı olmak için ses ve video verisini işliyor. LG'nin işlemcisi, internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor.

AI Chip (adı gerçekten bu) adlı işlemci, özel bir sinirsel motor kullanarak insan beyninin çalışma şeklini taklit etmeye çalışıyor. Bu taklit, çok temel düzeyde gerçekleşiyor ancak ev eşyalarına adeta ikişer göz ve kulak ekliyor. Etraftaki "fiziksel ve kimyasal değişiklikler" bile algılanıyor, bu sayede örneğin bir elektrikli süpürge, yeni bir eşya üzerinde durduğunu anlayabiliyor.

 Veri analizi harici bir sunucu yerine işlemci üzerinde yapıldığından, akıllı işlevlerden faydalanmak için internet bağlantısına ihtiyaç duyulmuyor. LG, yeni işlemciyi kullanan bir ürünü henüz tanıtmasa da "robot süpürgeler, çamaşır makineleri ve buzdolapları" teknolojiden faydalanabilecek eşyalar arasında sayılıyor.

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