LG'den Yapay Zekalı V30 Geliyor
LG, yapay zeka yetenekleri eklenmiş özel bir V30 modeli üzerinde çalışıyor. Tüm bilinenler, haberimizde...
Kısa bir süre önce LG'den bir haber gelmişti hatırlarsanız. Güney Koreli şirketin Başkan Yardımcısı Cho Sung-jin, CES 2018'de, "Gerektiğinde yeni akıllı telefonları duyuracağız. Fakat bunu, rakipler yaptığı için yapmayacağız. Örneğin G serisi veya V serisinin daha değişken modellerini ortaya çıkartarak, mevcut modelleri daha uzun süre korumayı planlıyoruz," demişti. Şimdi ise bunun doğruluğunu kanıtlar nitelikte bir haber geldi. Görünüşe göre LG, V30'un özel bir modeli üzerinde çalışıyor ve bu model, yapay zeka özelinde olacak.
Kore Herald gazetesinin haberine göre, LG yeni bir V30 versiyonu üzerinde çalışıyor. Telefonun adı ise V30+ veya V30 Alpha olacak. Bu modelin alametifarikası ise yapay zeka olacak. Apple, Samsung ve Huawei'nin bu konudaki çalışmalarına karşılık bir cevap niteliği de taşıması beklenen LG V30 Alpha, belki Mobil Dünya Kongresi'nde daha fazla detay alabilir.
2018 yılı akıllı telefonlarda yapay zeka özelinde iyileştirmelerin yapılacağı bir yıl olacak gibi şimdiden görünüyor. Bunun ilk örneklerini de muhtemelen önümüzdeki ay Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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