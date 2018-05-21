LG'nin Başkanı Koo Bon-moo Hayatını Kaybetti
LG'nin bugün geldiği noktada büyük payı olan dev isim hayatını kaybetti!
Teknoloji endüstrisi önemli isimlerinden birini kaybetti. LG Grubu başkanı Koo Bon-moo, 2017'den beri savaştığı beyin hastalığının ardından hayata gözlerini yumdu. Güney Koreli firmalar arasında yaygın olan şekilde, oğlu (LG Electronics'in info display lideri Koo Kwang-mo), büyük ihtimalle firmanın başına geçecek. Koo Bon-moo, LG kurucu ailesinin üçüncü nesliydi ama firmayı bugünkü dünya devi haline getiren kişi olduğu düşünülüyor.
Koo Bon-moo, 1995'te başkan oldu. O zamanlar LG'ye Lucky Goldstar deniyordu ve tüm firma 30 trilyon won gelir elde etmekten memnundu (O parayı bugün kazansa 27 milyar dolar ediyor). Ama ilerleyen senelerde, uluslararası genişlemeye önem verdi. Ekranlara (özellikle LCD'lere) ve lityum bataryalara yaptığı yerinde yatırımlar, akıllı telefonların, düz panel TV'lerin ve PC'lerin popülerleşmesiyle meyvesini vermeye başladı. 2018'e atladığımızda, firmanın mobil bölümündeki cansızlığa rağmen rekor performans sergilediğini görüyoruz.
Tabi Koo Bon-Moo'nun macerası tamamen pozitif de değildi. Firmada akrabalara yapılan adam kayırma ve vergi kaçırma iddiaları can sıkıcıydı. Ve LG her ne kadar çok büyük bir firma olmayı başarmış olsa da, hep ezeli rakibi Samsung'un gölgesinde kaldı.
Sonuç olarak, LG çok büyük bir firma olmayı başardı ve bunu Koo Bon-moo'nun yardımı olmadan yapamayabilirdi. Yine de onun ölümü, firmayı sarsacak gibi görünmüyor. Firma, finansal olarak stabil ve yerine geçecek oğlu Koo Kwang-mo, yönetim konusunda tecrübeli birisi.
H. Hüseyin Öztürk
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