LG'nin Başkanı Koo Bon-moo Hayatını Kaybetti

LG'nin bugün geldiği noktada büyük payı olan dev isim hayatını kaybetti!

LG'nin başkanı Koo Bon-moo hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evinizi akıllı eve dönüştürün!

Yapı Kredi Mobil Uygulamasını denedik!

16 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Call of Duty: Black Ops 4'te Büyük Değişim
Samsung'dan Galaxy Tab Advanced2 Sürprizi
Turkcell'den Galatasaraylılara 21 GB Hediye!
Fortnite Hayranlarına Android Müjdesi
LG'nin Başkanı Koo Bon-moo Hayatını Kaybetti

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir